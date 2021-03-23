У МВС заявили, що мітинг на Банковій не планувався як мирна акція і провокатори встановлені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook, оприлюднивши відео, передає УНН.
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“Всі ті провокатори, що підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій — встановлені й будуть відповідати за свої вчинки. Правоохоронці вже почали вручати їм процесуальні документи, наслідками яких стане відповідальність. Як кримінальна та адміністративна, так і майнова, за нанесену шкоду народному, державному майну”, — написав Геращенко.
Деталі
За його словами, мітинг біля Офісу Президента 20 березня не планувався як мирна акція.
“Організатори акції, заздалегідь планували її з розрахунком на те, щоб вона перетворилась на масові бійки та зіткнення з правоохоронцями”, — зазначив Геращенко.
Він зауважив, що заклики в соціальних мережах містили в себе прямі натяки на те, що організатори планують бійки та насилля. “Доказом того, що мітинг під ОП 20 березня з самого початку планувалося не як мирна акція, а як бійка з правоохоронцями "для картинки“ для певних телеканалів — на відео”, — додав Геращенко.
Що було раніше
Одному з учасників акції під Офісом Президента Владу Сорду, затриманому правоохоронцями раніше, повідомили про підозру в “хуліганстві з використанням зброї”.
Також 23 березня у поліції повідомили, що одному з організаторів акції біля Офісу Президента України повідомили про підозру. Йдеться про лідера руху “Гонор” Сергія Філімонова. Так, він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook фото вручення йому підозри.
Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.
У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.
Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.