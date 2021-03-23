У МВС заявили, що мітинг на Банковій не планувався як мирна акція і провокатори встановлені

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“Всі ті провокатори, що підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій — встановлені й будуть відповідати за свої вчинки. Правоохоронці вже почали вручати їм процесуальні документи, наслідками яких стане відповідальність. Як кримінальна та адміністративна, так і майнова, за нанесену шкоду народному, державному майну”, — написав Геращенко.

Деталі

За його словами, мітинг біля Офісу Президента 20 березня не планувався як мирна акція.

“Організатори акції, заздалегідь планували її з розрахунком на те, щоб вона перетворилась на масові бійки та зіткнення з правоохоронцями”, — зазначив Геращенко.

Він зауважив, що заклики в соціальних мережах містили в себе прямі натяки на те, що організатори планують бійки та насилля. “Доказом того, що мітинг під ОП 20 березня з самого початку планувалося не як мирна акція, а як бійка з правоохоронцями "для картинки“ для певних телеканалів — на відео”, — додав Геращенко.

Що було раніше

Одному з учасників акції під Офісом Президента Владу Сорду, затриманому правоохоронцями раніше, повідомили про підозру в “хуліганстві з використанням зброї”.

Також 23 березня у поліції повідомили, що одному з організаторів акції біля Офісу Президента України повідомили про підозру. Йдеться про лідера руху “Гонор” Сергія Філімонова. Так, він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook фото вручення йому підозри.

Контекст

У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.

У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.

Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.