В МВД заявили, что митинг на Банковой не планировался как мирная акция и провокаторы установлены

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, обнародовав видео, передает УНН.

Цитата:

"Все те провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий - установлены и будут отвечать за свои поступки. Правоохранители уже начали вручать им процессуальные документы, последствиями которых станет ответственность. Как уголовная и административная, так и имущественная, за нанесенный ущерб народному, государственном имуществу", - написал Геращенко.

Детали

По его словам, митинг у Офиса Президента 20 марта не планировался как мирная акция.

"Организаторы акции заранее планировали ее с расчетом на то, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения с правоохранительными органами", - отметил Геращенко.

Он отметил, что призывы в социальных сетях содержали в себе прямые намеки на то, что организаторы планируют драки и насилие. "Доказательством того, что митинг под ОП 20 марта с самого начала планировался не как мирная акция, а как драка с правоохранителями "для картинки" для определенных телеканалов - на видео", - добавил Геращенко.

Что было ранее

Одному из участников акции под Офисом Президента Владу Сорду, задержанному правоохранителями ранее, сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".

Также 23 марта в полиции сообщили, что одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины сообщили о подозрении. Речь идет о лидере движения "Гонор" Сергее Филимонове. Так, он обнародовал на своей странице в Facebook фото вручения ему подозрения.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".

В МВД Украины позже опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста человек - бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

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