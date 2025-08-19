Прохолодно, але без опадів: синоптики дали прогноз на 19 червня
Київ • УНН
У вівторок, 19 серпня, на більшості території України очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вдень становитиме 20-25°, на півдні до 29°, у Києві 22-24°.
У вівторок, 19 серпня, на більшості території України очікується невелика хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у більшості регіонів опадів не передбачається.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 20-25°; у південній частині 24-29°.
У Києві та області у вівторок очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря - 22-24°.
