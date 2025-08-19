Прохолодно, але без опадів: синоптики дали прогноз на 19 червня

$41.340.11
18 серпня, 19:57 • 17839 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 36092 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 25977 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 22203 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 32299 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 79714 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 49011 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 78147 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 47987 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 134405 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Через тиждень-два, можливо, ми закінчимо цю війну. Дві сторони бажають укласти угоду - Трамп18 серпня, 19:21 • 6782 перегляди
Шок для пропаганди рф: "капітуляції" України не сталося і не станеться - ЦПД18 серпня, 19:38 • 4428 перегляди
Трамп призупинив переговори з європейськими лідерами заради дзвінка путіну - BILD18 серпня, 20:45 • 6458 перегляди
Зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів завершена - Білий дім18 серпня, 21:48 • 13563 перегляди
Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times22:11 • 18718 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 79707 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 78142 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 118730 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 136017 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 134402 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Александр Стубб
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 15533 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 76245 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 67773 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 100404 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 85920 перегляди
Нафта
Fox News
Financial Times
Bild
Безпілотний літальний апарат

Прохолодно, але без опадів: синоптики дали прогноз на 19 червня

Київ • УНН

 • 74 перегляди

У вівторок, 19 серпня, на більшості території України очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вдень становитиме 20-25°, на півдні до 29°, у Києві 22-24°.

У вівторок, 19 серпня, на більшості території України очікується невелика хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у більшості регіонів опадів не передбачається.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 20-25°; у південній частині 24-29°.

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря - 22-24°.

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Україна