Всесвітній день гуманітарної допомоги та День пасічника України: що ще відзначають 19 серпня

Сьогодні, 19 серпня, відзначаються Всесвітній день гуманітарної допомоги та День пасічника України. Також Православна Церква вшановує пам'ять святих мучеників Флора і Лавра, пише УНН.

Всесвітній день гуманітарної допомоги

Цей день є щорічним нагадуванням суспільству про необхідність дій, які покликані полегшити чиїсь страждання. Гуманність, неупередженість та незалежність – це ті привілеї, якими керуються усі члени як гуманітарних організацій, так і українці — добровольці-волонтери, які пішли шляхом гуманітарної місії.

Ще кілька років тому в Україні мало кому була відома ця дата. Та й саме питання гуманітарної допомоги не стояло так гостро на порядку денному. Проте війна внесла корективи.

День пасічника України

Професійний день пасічників в Україні є офіційною подією. Згідно з Указом Президента Леоніда Кучми святкується щорічно 19 серпня, починаючи з 1997 року. Мед в Україні цінують за його цілющі властивості та відмінний смак. У цей день в багатьох містах України проходять медові ярмарки.

Сайгаки, кити та жуки-матері: оголошено переможців конкурсу фото дикої природи 2025 року

Всесвітній день фотографії

Ця подія важлива для всіх шанувальників фотознімків та тих, хто просто полюбляє фотографувати. Зараз кожна людина з телефоном може зробити яскраві, якісні фото та зберегти їх у пам’яті гаджета. Але все було набагато складніше, коли людство тільки "познайомилося" з фотографією.

Спомин святих мучеників Флора і Лавра

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Флора і Лавра. Вони були братами, каменярами за професією, які жили в II столітті на Балканах. Їх вшановують як покровителів коней, а також як захисників віри та приклад братньої любові. Вони відмовилися вклонитися язичницьким ідолам і були скинуті у глибоку криницю.

Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"