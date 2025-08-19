$41.340.11
18 серпня
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
18 серпня
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 118197 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 135547 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня
Всесвітній день гуманітарної допомоги та День пасічника України: що ще відзначають 19 серпня

Київ • УНН

 • 42 перегляди

19 серпня відзначаються Всесвітній день гуманітарної допомоги, День пасічника України та Всесвітній день фотографії. Православна Церква вшановує пам'ять святих мучеників Флора і Лавра.

Всесвітній день гуманітарної допомоги та День пасічника України: що ще відзначають 19 серпня

Сьогодні, 19 серпня, відзначаються Всесвітній день гуманітарної допомоги та День пасічника України. Також Православна Церква вшановує пам'ять святих мучеників Флора і Лавра, пише УНН.

Всесвітній день гуманітарної допомоги

Цей день є щорічним нагадуванням суспільству про необхідність дій, які покликані полегшити чиїсь страждання. Гуманність, неупередженість та незалежність – це ті привілеї, якими керуються усі члени як гуманітарних організацій, так і українці — добровольці-волонтери, які пішли шляхом гуманітарної місії.

Ще кілька років тому в Україні мало кому була відома ця дата. Та й саме питання гуманітарної допомоги не стояло так гостро на порядку денному. Проте війна внесла корективи.

День пасічника України

Професійний день пасічників в Україні є офіційною подією. Згідно з Указом Президента Леоніда Кучми святкується щорічно 19 серпня, починаючи з 1997 року. Мед в Україні цінують за його цілющі властивості та відмінний смак. У цей день в багатьох містах України проходять медові ярмарки.

Сайгаки, кити та жуки-матері: оголошено переможців конкурсу фото дикої природи 2025 року15.08.25, 10:54 • 5912 переглядiв

Всесвітній день фотографії

Ця подія важлива для всіх шанувальників фотознімків та тих, хто просто полюбляє фотографувати. Зараз кожна людина з телефоном може зробити яскраві, якісні фото та зберегти їх у пам’яті гаджета. Але все було набагато складніше, коли людство тільки "познайомилося" з фотографією.

Спомин святих мучеників Флора і Лавра

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Флора і Лавра. Вони були братами, каменярами за професією, які жили в II столітті на Балканах. Їх вшановують як покровителів коней, а також як захисників віри та приклад братньої любові. Вони відмовилися вклонитися язичницьким ідолам і були скинуті у глибоку криницю.

Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"14.08.25, 17:12 • 181618 переглядiв

