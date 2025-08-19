Всемирный день гуманитарной помощи и День пчеловода Украины: что еще отмечают 19 августа

$41.340.11
48.310.13
ukenru
18 августа, 19:57 • 18298 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 36968 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 26283 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 22500 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 32506 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 80033 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 49081 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 78398 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 48013 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 134596 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
83%
751мм
Популярные новости
Через неделю-две, возможно, мы закончим эту войну. Две стороны желают заключить соглашение - Трамп18 августа, 19:21 • 7184 просмотра
Шок для пропаганды РФ: «капитуляции» Украины не произошло и не произойдет – ЦПД18 августа, 19:38 • 4774 просмотра
Трамп приостановил переговоры с европейскими лидерами ради звонка путину - BILD18 августа, 20:45 • 6896 просмотра
Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом18 августа, 21:48 • 13816 просмотра
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times18 августа, 22:11 • 19583 просмотра
публикации
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 80028 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 78396 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 118937 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 136205 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 134594 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Европа
Реклама
УНН Lite
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 15706 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 76346 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 67863 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 100488 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 85995 просмотра
Актуальное
Нефть
Фокс Ньюс
Financial Times
Бильд
Беспилотный летательный аппарат

Всемирный день гуманитарной помощи и День пчеловода Украины: что еще отмечают 19 августа

Киев • УНН

 • 818 просмотра

19 августа отмечаются Всемирный день гуманитарной помощи, День пчеловода Украины и Всемирный день фотографии. Православная Церковь чтит память святых мучеников Флора и Лавра.

Всемирный день гуманитарной помощи и День пчеловода Украины: что еще отмечают 19 августа

Сегодня, 19 августа, отмечаются Всемирный день гуманитарной помощи и День пасечника Украины. Также Православная Церковь чтит память святых мучеников Флора и Лавра, пишет УНН.

Всемирный день гуманитарной помощи

Этот день является ежегодным напоминанием обществу о необходимости действий, призванных облегчить чьи-то страдания. Гуманность, беспристрастность и независимость – это те привилегии, которыми руководствуются все члены как гуманитарных организаций, так и украинцы — добровольцы-волонтеры, которые пошли по пути гуманитарной миссии.

Еще несколько лет назад в Украине мало кому была известна эта дата. Да и сам вопрос гуманитарной помощи не стоял так остро на повестке дня. Однако война внесла коррективы.

День пасечника Украины

Профессиональный день пасечников в Украине является официальным событием. Согласно Указу Президента Леонида Кучмы празднуется ежегодно 19 августа, начиная с 1997 года. Мед в Украине ценят за его целебные свойства и отличный вкус. В этот день во многих городах Украины проходят медовые ярмарки.

Сайгаки, киты и жуки-матери: объявлены победители конкурса фотографий дикой природы 2025 года15.08.25, 10:54 • 5912 просмотров

Всемирный день фотографии

Это событие важно для всех поклонников фотоснимков и тех, кто просто любит фотографировать. Сейчас каждый человек с телефоном может сделать яркие, качественные фото и сохранить их в памяти гаджета. Но все было намного сложнее, когда человечество только "познакомилось" с фотографией.

Память святых мучеников Флора и Лавра

Православная церковь чтит память святых мучеников Флора и Лавра. Они были братьями, каменщиками по профессии, жившими во II веке на Балканах. Их почитают как покровителей лошадей, а также как защитников веры и пример братской любви. Они отказались поклониться языческим идолам и были сброшены в глубокий колодец.

Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»14.08.25, 17:12 • 181619 просмотров

Павел Зинченко

Общество
Леонид Кучма
благотворительность
волонтёрство
Украина