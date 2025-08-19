Всемирный день гуманитарной помощи и День пчеловода Украины: что еще отмечают 19 августа

Сегодня, 19 августа, отмечаются Всемирный день гуманитарной помощи и День пасечника Украины. Также Православная Церковь чтит память святых мучеников Флора и Лавра, пишет УНН.

Всемирный день гуманитарной помощи

Этот день является ежегодным напоминанием обществу о необходимости действий, призванных облегчить чьи-то страдания. Гуманность, беспристрастность и независимость – это те привилегии, которыми руководствуются все члены как гуманитарных организаций, так и украинцы — добровольцы-волонтеры, которые пошли по пути гуманитарной миссии.

Еще несколько лет назад в Украине мало кому была известна эта дата. Да и сам вопрос гуманитарной помощи не стоял так остро на повестке дня. Однако война внесла коррективы.

День пасечника Украины

Профессиональный день пасечников в Украине является официальным событием. Согласно Указу Президента Леонида Кучмы празднуется ежегодно 19 августа, начиная с 1997 года. Мед в Украине ценят за его целебные свойства и отличный вкус. В этот день во многих городах Украины проходят медовые ярмарки.

Всемирный день фотографии

Это событие важно для всех поклонников фотоснимков и тех, кто просто любит фотографировать. Сейчас каждый человек с телефоном может сделать яркие, качественные фото и сохранить их в памяти гаджета. Но все было намного сложнее, когда человечество только "познакомилось" с фотографией.

Память святых мучеников Флора и Лавра

Православная церковь чтит память святых мучеников Флора и Лавра. Они были братьями, каменщиками по профессии, жившими во II веке на Балканах. Их почитают как покровителей лошадей, а также как защитников веры и пример братской любви. Они отказались поклониться языческим идолам и были сброшены в глубокий колодец.

