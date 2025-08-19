Прохладно, но без осадков: синоптики дали прогноз на 19 июня

Во вторник, 19 августа, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в большинстве регионов осадков не предвидится.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 20-25°; в южной части 24-29°. - говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха - 22-24°.

