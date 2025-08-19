Прохладно, но без осадков: синоптики дали прогноз на 19 июня
Киев • УНН
Во вторник, 19 августа, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура днем составит 20-25°, на юге до 29°, в Киеве 22-24°.
Во вторник, 19 августа, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в большинстве регионов осадков не предвидится.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 20-25°; в южной части 24-29°.
В Киеве и области во вторник ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха - 22-24°.
