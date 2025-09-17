Проєкт Держбюджету-2026: Комітет Ради заслухав презентацію Мінфіну
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету заслухав презентацію Міністерства фінансів щодо проекту Державного бюджету України на 2026 рік. Про це повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Желєзняк, передає УНН.
Деталі
Як зазначив нардеп, 19 вересня буде представлення Бюджету у Раді, після чого до 01 жовтня депутати будуть подавати правки.
По результатам проголосував рішення "Взяли до відома" доповідь. Голосування у пʼятницю питання не потребує
Нагадаємо
Кабінет міністрів України схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП. Він передбачає видатки 4,8 трлн гривень та доходи 2,826 трлн гривень, що на майже 450 млрд гривень більше, ніж у 2025 році.