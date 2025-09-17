Проєкт Держбюджету-2026: Комітет Ради заслухав презентацію Мінфіну

$41.180.06
48.660.16
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 1504 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
12:33 • 10726 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 25891 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 28821 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 34741 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 36088 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 97153 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 115087 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 53287 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 62327 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
98%
749мм
Популярнi новини
Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБОPhoto17 вересня, 06:46 • 21180 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 44489 перегляди
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав за кордон, інформація про те, що його не випускали, є неправдивою - Демченко10:56 • 11730 перегляди
Король Чарльз може вплинути на позицію Трампа щодо України - Politico 11:08 • 17202 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 11102 перегляди
Публікації
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 11208 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 44621 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 97160 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 115094 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 63147 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 37237 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 42672 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 72021 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 69401 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 73673 перегляди
Актуальне
Мі-8
ChatGPT
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Falcon 9

Проєкт Держбюджету-2026: Комітет Ради заслухав презентацію Мінфіну

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Комітет Верховної Ради з питань бюджету заслухав презентацію Міністерства фінансів щодо проєкту Державного бюджету України на 2026 рік. Представлення Бюджету в Раді відбудеться 19 вересня, після чого до 1 жовтня депутати подаватимуть правки.

Проєкт Держбюджету-2026: Комітет Ради заслухав презентацію Мінфіну

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету заслухав презентацію Міністерства фінансів щодо проекту Державного бюджету України на 2026 рік. Про це повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Желєзняк, передає УНН.

Деталі

Як зазначив нардеп, 19 вересня буде представлення Бюджету у Раді, після чого до 01 жовтня депутати будуть подавати правки.

По результатам проголосував рішення "Взяли до відома" доповідь. Голосування у пʼятницю питання не потребує

- заявив Желєзняк.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП. Він передбачає видатки 4,8 трлн гривень та доходи 2,826 трлн гривень, що на майже 450 млрд гривень більше, ніж у 2025 році.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаПолітика
Міністерство фінансів України
Верховна Рада України
Ярослав Железняк
Україна