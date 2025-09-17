$41.180.06
Проект Госбюджета-2026: Комитет Рады заслушал презентацию Минфина

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета заслушал презентацию Министерства финансов по проекту Государственного бюджета Украины на 2026 год. Представление Бюджета в Раде состоится 19 сентября, после чего до 1 октября депутаты будут подавать правки.

Проект Госбюджета-2026: Комитет Рады заслушал презентацию Минфина

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета заслушал презентацию Министерства финансов относительно проекта Государственного бюджета Украины на 2026 год. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.

Подробности

Как отметил нардеп, 19 сентября будет представление Бюджета в Раде, после чего до 01 октября депутаты будут подавать правки.

По результатам проголосовал решение "Приняли к сведению" доклад. Голосование в пятницу вопроса не требует

- заявил Железняк.

Напомним

Кабинет министров Украины одобрил проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП. Он предусматривает расходы 4,8 трлн гривен и доходы 2,826 трлн гривен, что почти на 450 млрд гривен больше, чем в 2025 году.

Евгений Устименко

