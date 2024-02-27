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Програма субсидій "Зроблено в Україні" коштуватиме Києву понад мільярд доларів - Financial Times

Київ • УНН

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Проєкт "Зроблено в Україні" надасть пріоритет вітчизняному виробництву військових компонентів, озброєнь та товарів, щоб підвищити самодостатність України в умовах затримок з іноземною допомогою.

Програма субсидій "Зроблено в Україні" коштуватиме Києву понад мільярд доларів - Financial Times

Проєкт "Зроблено в Україні" повинен стимулювати воєнну економіку країни, тож надаватиме пріоритет вітчизняному виробництву компонентів, зброї та товарів пов'язаних з військом. Про це йдеться у статті Financial Times, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що бюджет України на цей рік має дефіцит у розмірі 43 мільярди доларів, значна частина якого покривається коштом ЄС та МВФ.

Проте неспроможність США ухвалити фінансовий пакет для України на суму 60 мільярдів доларів і двомісячна затримка в ухваленні ЄС пакету допомоги Києву в розмірі 50 мільярдів євро додали владі України відчуття нагальної необхідності шукати внутрішні шляхи розв'язання проблеми.

"Зроблено в Україні": в Україні затвердили зображення торговельної марки 27.02.24, 10:17 • 23020 переглядiв

Тож цього року український уряд запустить схему субсидій "Зроблено в Україні" на суму 1,2 мільярда доларів, щоб стимулювати внутрішнє виробництво товарів у спробі збільшити податкові надходження та зробити економіку менш залежною від іноземної допомоги  

Ми прекрасно розуміємо, що макрофінансова допомога може зменшуватися з року в рік, і якщо війна буде тривати, це означає, що ми повинні бути більш самодостатніми. Наша мета — реально змінити структуру економіки... збільшити частку (нашої - ред.) обробної промисловості

- заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Що стосується ініціативи повернення готівки, яка, за словами Свириденко, буде реалізована до червня, то пільги будуть нараховуватися на спеціальну картку, яка буде використовуватися тільки в країні.

Попередньо ініціатива також передбачає компенсацію вітчизняним виробникам сільськогосподарської техніки у розмірі 1 мільярда гривень.

Деякі бізнесмени заявили, що ця схема має потенціал для залучення іноземного капіталу.

Зокрема, Костянтин Єфименко, генеральний директор компанії "Біофарма", сказав, що якщо іноземні інвестори "не зрозуміють, що у нас тут все добре то ніхто сюди не прийде".

Доповнення

За словами Зеленського, програма "Зроблено в Україні" складатиметься з дешевих кредитних ліній та грантів для українських виробників, включно з виробниками зброї, а також стимулів для використання матеріалів українського виробництва для реконструкції та повернення коштів громадянам, які купують місцеві товари.

Також міністр економіки Юлія Свириденко, що завдяки програмі "Зроблено в Україні" Київ зможе за рік повернути більшість коштів вкладених у розвиток виробників. 

Ми підрахували, що з очікуваних 4,6% зростання ВВП цього року 1% надходить безпосередньо коштом внесків програм підтримки. Вже в перший рік 86% коштів, вкладених у розвиток виробників, буде повернуто через податки.
Одним із кроків є кешбек за сільгосптехніку українського виробництва, доступні кредити та гранти для інвестицій у виробництво в Україні та потенційне розширення локалізації, виключаючи товари з країн GPA

- заявила Свириденко на своїй сторінці у соцмережі Х.

Проєкт надаватиме пріоритет вітчизняному виробництву компонентів, зброї та товарів, пов'язаних з війною, таких як обладнання для розмінування та відновлювальні матеріали.

Уряд готує створення фонду "Зроблено в Україні" для підтримки вітчизняних виробників16.02.24, 16:00 • 21722 перегляди

Державні закупівлі у цих сферах вимагатимуть, щоб продукт на 20% складався з компонентів українського виробництва.

Нагадаємо

26 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про запуск платформи "Зроблено в Україні", яка має стати майданчиком для діалогу між держави та українськими підприємцями. 

Володимир Омельченко

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