Уряд готує створення фонду "Зроблено в Україні" для підтримки вітчизняних виробників
Київ • УНН
Уряд планує створити фонд "Зроблено в Україні" для підтримки вітчизняних виробників.
В Україні готують створення фонду "Зроблено в Україні" для підтримки вітчизняних виробників. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Шмигаль зазначав, що стійка економіка — це сьомий пріоритет Плану уряду на 2024, який був сьогодні затверджений Кабміном.
Два головних завдання. Перше — це забезпечити макрофінансову стабільність та збалансувати бюджет. Друге — це стимули для економічного відновлення, тобто програми підтримки бізнесу. Щотижня працюємо з партнерами, аби забезпечити 37 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття державного дефіциту
Він зазначив, що Україна продовжує виконання зобов’язань за програмою з МВФ.
"Спільно з партнерами й Світовим банком сформували матрицю реформ, яка включає всі пріоритетні реформи, погоджені з нашими партнерами. Готуємо створення Фонду "Зроблено в Україні" для підтримки вітчизняних виробників", - розповів Шмигаль.
За його словами, уряд продовжує успішні програми підтримки малого та середнього бізнесу.
"За програмою єРобота плануємо видати не менше 12 тисяч безповоротних мікрогрантів для створення та розвитку нових бізнесів. Вперше в бюджеті закладений 1 млрд грн на розширення мережі індустріальних парків. Продовжимо курс на зменшення ролі держави в економіці через приватизацію, корпоратизацію та дерегуляцію", - зазначив премєр.
Доповнення
Україна розширює співпрацю з МВФ через новий фонд на 65 мільйонів доларів.