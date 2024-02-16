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Правительство готовит создание фонда "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей

Правительство готовит создание фонда "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 14:00  •  11057 просмотра

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Правительство планирует создать фонд "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей.

В Украине готовят создание фонда "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Шмыгаль отмечал, что устойчивая экономика - это седьмой приоритет Плана правительства на 2024, который был сегодня утвержден Кабмином.

Две главные задачи. Первая - это обеспечить макрофинансовую стабильность и сбалансировать бюджет. Второе - это стимулы для экономического восстановления, то есть программы поддержки бизнеса. Еженедельно работаем с партнерами, чтобы обеспечить 37 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия государственного дефицита

- сказал Шмыгаль.

Он отметил, что Украина продолжает выполнение обязательств по программе с МВФ.

"Совместно с партнерами и Всемирным банком сформировали матрицу реформ, которая включает все приоритетные реформы, согласованные с нашими партнерами. Готовим создание Фонда "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, правительство продолжает успешные программы поддержки малого и среднего бизнеса.

"По программе еРобота планируем выдать не менее 12 тысяч безвозвратных микрогрантов для создания и развития новых бизнесов. Впервые в бюджете заложен 1 млрд грн на расширение сети индустриальных парков. Продолжим курс на уменьшение роли государства в экономике через приватизацию, корпоратизацию и дерегуляцию", - отметил премьер.

Дополнение

Украина расширяет сотрудничество с МВФ через новый фонд на 65 миллионов долларов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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