Правительство готовит создание фонда "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей
Киев • УНН
Правительство планирует создать фонд "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей.
В Украине готовят создание фонда "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Шмыгаль отмечал, что устойчивая экономика - это седьмой приоритет Плана правительства на 2024, который был сегодня утвержден Кабмином.
Две главные задачи. Первая - это обеспечить макрофинансовую стабильность и сбалансировать бюджет. Второе - это стимулы для экономического восстановления, то есть программы поддержки бизнеса. Еженедельно работаем с партнерами, чтобы обеспечить 37 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия государственного дефицита
Он отметил, что Украина продолжает выполнение обязательств по программе с МВФ.
"Совместно с партнерами и Всемирным банком сформировали матрицу реформ, которая включает все приоритетные реформы, согласованные с нашими партнерами. Готовим создание Фонда "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей", - рассказал Шмыгаль.
По его словам, правительство продолжает успешные программы поддержки малого и среднего бизнеса.
"По программе еРобота планируем выдать не менее 12 тысяч безвозвратных микрогрантов для создания и развития новых бизнесов. Впервые в бюджете заложен 1 млрд грн на расширение сети индустриальных парков. Продолжим курс на уменьшение роли государства в экономике через приватизацию, корпоратизацию и дерегуляцию", - отметил премьер.
Дополнение
Украина расширяет сотрудничество с МВФ через новый фонд на 65 миллионов долларов.
Правительство готовит создание фонда "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей
Правительство планирует создать фонд "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей.
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