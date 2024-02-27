"Зроблено в Україні": в Україні затвердили зображення торговельної марки
Київ • УНН
Уряд затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні" для просування вітчизняного виробництва та підвищення обізнаності про національного виробника.
Уряд ухвалив постанову про затвердження зображення торговельної марки "Зроблено в Україні". Про це УНН повідомляє із посиланням на урядовий портал.
Деталі
Як зазначається, затвердили зображення торговельної марки "Зроблено в Україні" з метою популяризації товарів українського виробництва, сприяння збільшенню внутрішнього попиту на товари національного виробника та підвищення рівня загальної обізнаності української спільноти про національного виробника.
Згідно з постановою, Мінекономіки повинно забезпечити подання в установленому порядку заявки на державну реєстрацію торговельної марки, розробити та затвердити технічний стандарт (брендбук) на основі зображення.
Всі українські підприємства незалежно від форми власності зможуть використовувати торговельну марку "Зроблено в Україні" безкоштовно.
Доповнення
26 лютого Президент України Володимир Зеленський заявив про запуск платформи "Зроблено в Україні", яка має стати майданчиком для діалогу між держави та українськими підприємцями.
Україні вдалося втримати економіку попри повномасштабну війну - Шмигаль25.02.24, 13:10 • 25700 переглядiв