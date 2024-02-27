"Сделано в Украине": в Украине утвердили изображение торговой марки
Киев • УНН
Правительство утвердило изображение торговой марки "Сделано в Украине" для продвижения отечественного производства и повышения осведомленности о национальном производителе.
Правительство приняло постановление об утверждении изображения торговой марки "Сделано в Украине". Об этом УНН сообщает со ссылкой на правительственный портал.
Детали
Как отмечается, утвердили изображение торговой марки "Сделано в Украине" с целью популяризации товаров украинского производства, содействие увеличению внутреннего спроса на товары национального производителя и повышение уровня общей осведомленности украинского сообщества о национальном производителе.
Согласно постановлению, Минэкономики должно обеспечить подачу в установленном порядке заявки на государственную регистрацию торговой марки, разработать и утвердить технический стандарт (брендбук) на основе изображения.
Все украинские предприятия независимо от формы собственности смогут использовать торговую марку "Сделано в Украине" бесплатно.
Дополнение
26 февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске платформы "Сделано в Украине", которая должна стать площадкой для диалога между государством и украинскими предпринимателями.
Украине удалось удержать экономику несмотря на полномасштабную войну - Шмыгаль25 февраля 2024, 11:10 • 23457 просмотров
"Сделано в Украине": в Украине утвердили изображение торговой марки
Правительство утвердило изображение торговой марки "Сделано в Украине" для продвижения отечественного производства и повышения осведомленности о национальном производителе.
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