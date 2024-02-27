Программа субсидий "Сделано в Украине" будет стоить Киеву более миллиарда долларов - Financial Times
Киев • УНН
Проект "Сделано в Украине" предоставит приоритет отечественному производству военных компонентов, вооружений и товаров, чтобы повысить самодостаточность Украины в условиях задержек с иностранной помощью.
Проект "Сделано в Украине" должен стимулировать военную экономику страны, поэтому будет предоставлять приоритет отечественному производству компонентов, оружия и товаров связанных с войском. Об этом говорится в статье Financial Times, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что бюджет Украины на этот год имеет дефицит в размере 43 миллиарда долларов, значительная часть которого покрывается за счет ЕС и МВФ.
Однако неспособность США принять финансовый пакет для Украины на сумму 60 миллиардов долларов и двухмесячная задержка в принятии ЕС пакета помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро добавили властям Украины ощущение насущной необходимости искать внутренние пути решения проблемы.
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Поэтому в этом году украинское правительство запустит схему субсидий "Сделано в Украине" на сумму 1,2 миллиарда долларов, чтобы стимулировать внутреннее производство товаров в попытке увеличить налоговые поступления и сделать экономику менее зависимой от иностранной помощи
Мы прекрасно понимаем, что макрофинансовая помощь может уменьшаться из года в год, и если война будет продолжаться, это означает, что мы должны быть более самодостаточными. Наша цель - реально изменить структуру экономики... увеличить долю (нашей - ред.) обрабатывающей промышленности
Что касается инициативы возврата наличных, которая, по словам Свириденко, будет реализована до июня, то льготы будут начисляться на специальную карточку, которая будет использоваться только в стране.
Предварительно инициатива также предусматривает компенсацию отечественным производителям сельскохозяйственной техники в размере 1 миллиарда гривен.
Некоторые бизнесмены заявили, что эта схема имеет потенциал для привлечения иностранного капитала.
В частности, Константин Ефименко, генеральный директор компании "Биофарма", сказал, что если иностранные инвесторы "не поймут, что у нас здесь все хорошо то никто сюда не придет".
Дополнение
По словам Зеленского, программа "Сделано в Украине" будет состоять из дешевых кредитных линий и грантов для украинских производителей, включая производителей оружия, а также стимулов для использования материалов украинского производства для реконструкции и возврата средств гражданам, которые покупают местные товары.
Также министр экономики Юлия Свириденко, что благодаря программе "Сделано в Украине" Киев сможет за год вернуть большинство средств вложенных в развитие производителей.
Мы подсчитали, что из ожидаемых 4,6% роста ВВП в этом году 1% поступает непосредственно за счет взносов программ поддержки. Уже в первый год 86% средств, вложенных в развитие производителей, будет возвращено через налоги.
Одним из шагов является кэшбек за сельхозтехнику украинского производства, доступные кредиты и гранты для инвестиций в производство в Украине и потенциальное расширение локализации, исключая товары из стран GPA
Проект будет предоставлять приоритет отечественному производству компонентов, оружия и товаров, связанных с войной, таких как оборудование для разминирования и восстановительные материалы.
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Государственные закупки в этих сферах будут требовать, чтобы продукт на 20% состоял из компонентов украинского производства.
Напомним
26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске платформы "Сделано в Украине", которая должна стать площадкой для диалога между государства и украинскими предпринимателями.
Программа субсидий "Сделано в Украине" будет стоить Киеву более миллиарда долларов - Financial Times
Проект "Сделано в Украине" предоставит приоритет отечественному производству военных компонентов, вооружений и товаров, чтобы повысить самодостаточность Украины в условиях задержек с иностранной помощью.
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