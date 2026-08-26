Профільний комітет Ради схвалив Програму дій уряду

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту схвалити Програму дій Кабінету міністрів, передає УНН.

За результатами розгляду Програми діяльності Кабінету міністрів України народні депутати України – члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України схвалити її - йдеться у рішенні комітету.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що програма містить конкретні цілі й завдання, чіткі терміни їх виконання та визначених відповідальних. За його словами, це практичний план дій, за яким можна буде оцінювати результати роботи Уряду.

Очікуємо на розгляд програми в пленарному залі та її затвердження народними депутатами. Далі - спільна робота уряду та парламенту над її реалізацією в інтересах України - додав Корецький.

Нагадаємо

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради Програму діяльності уряду.