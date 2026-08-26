Профильный комитет Рады одобрил Программу действий правительства

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту одобрить Программу действий Кабинета министров, передает УНН.

По результатам рассмотрения Программы деятельности Кабинета министров Украины народные депутаты Украины — члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины одобрить ее — говорится в решении комитета.

Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что программа содержит конкретные цели и задачи, четкие сроки их выполнения и определенных ответственных лиц. По его словам, это практический план действий, по которому можно будет оценивать результаты работы Правительства.

Ожидаем рассмотрения программы в пленарном зале и ее утверждения народными депутатами. Далее — совместная работа правительства и парламента над ее реализацией в интересах Украины — добавил Корецкий.

Напомним

Кабинет министров внес в Верховную Раду Программу деятельности правительства.