Профільний комітет підтримав законопроєкт про спрощення ведення актів виконаних робіт для бізнесу

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт 14023 "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг. Про це заявив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк в Telegram, передає УНН.

Деталі

У законопроєкті 14023 "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг, який займає пів сторінки, зміни стосуються тільки безготівкової форми акту виконаних робіт. І то однієї сторони – представника замовника. Він може не зазначати посаду, прізвище та не ставитиме особистий підпис. І то - лише за умови, що це прописано в договорі, а послуги оплачені повністю та безготівково. Виконавець як підписував акти, так і буде підписувати.

Що залишається:

• Сам акт приймання-передачі (документ обов’язковий).

• Підпис виконавця послуги.

• Всі інші реквізити документа.

Що скасовується:

• Підпис замовника.

• Прізвище та посада представника замовника.

• Обов’язковість підтвердження прийняття послуг.

Ці спрощені правила не будуть застосовуватись до послуг, які оплачуються з бюджету. Для них залишаються чинні вимоги до оформлення документів.

Комітет з питань податкової політики врахував рекомендації головного науково-експертного управління Верховної Ради, щодо терміну набрання чинності документу у випадку прийняття його у сесійній залі. Йдеться про формулювання – "з дня, наступного за днем його опублікування" (п. 1 розділу ІІ проекту). Адже Кабінету міністрів України надається три місяці на приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом з дня його чинності.

Нагадаємо

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі зазначав, що аналогічна норма передбачена законопроєктом від 04.08.2025 №13598 "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо запровадження звітності із сталого розвитку". Також ця ж новація продубльована у законопроєкті №8125 "Проєкт Закону про використання рахунків-фактур в операціях з виконання робіт (надання послуг)", який був зареєстрований у ВРУ ще три роки назад – у 2022 році. Але Мінфін тоді виступив категорично проти такої зміни в обліку.

Уряд, коли реєстрував свій законопроєкт 14023-1, анонсував повне скасування акту виконаних робіт для оплати послуг - включно з операціями з коштами бюджету. В Кабміні вважають, що така новація має спростити співпрацю українських компаній із європейськими партнерами та дозволити бізнесу економити понад 20 мільярдів гривень.