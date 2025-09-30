$41.320.16
Профільний комітет підтримав законопроєкт про спрощення ведення актів виконаних робіт для бізнесу

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт 14023. Документ спрощує оформлення первинних документів щодо надання послуг, скасовуючи підпис замовника для безготівкових розрахунків.

Профільний комітет підтримав законопроєкт про спрощення ведення актів виконаних робіт для бізнесу

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт 14023 "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг. Про це заявив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк в Telegram, передає УНН.

Деталі

У законопроєкті 14023 "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг, який займає пів сторінки, зміни стосуються тільки безготівкової форми акту виконаних робіт. І то однієї сторони – представника замовника. Він може не зазначати посаду, прізвище та не ставитиме особистий підпис. І то - лише за умови, що це прописано в договорі, а послуги оплачені повністю та безготівково. Виконавець як підписував акти, так і буде підписувати.

Що залишається:

• Сам акт приймання-передачі (документ обов’язковий).

• Підпис виконавця послуги.

• Всі інші реквізити документа.

Що скасовується:

• Підпис замовника.

• Прізвище та посада представника замовника.

• Обов’язковість підтвердження прийняття послуг.

Ці спрощені правила не будуть застосовуватись до послуг, які оплачуються з бюджету. Для них залишаються чинні вимоги до оформлення документів.

Комітет з питань податкової політики врахував рекомендації головного науково-експертного управління Верховної Ради, щодо терміну набрання чинності документу у випадку прийняття його у сесійній залі. Йдеться про формулювання – "з дня, наступного за днем його опублікування" (п. 1 розділу ІІ проекту). Адже Кабінету міністрів України надається три місяці на приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом з дня його чинності.

Нагадаємо

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі зазначав, що аналогічна норма передбачена законопроєктом від 04.08.2025 №13598 "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо запровадження звітності із сталого розвитку". Також ця ж новація продубльована у законопроєкті №8125 "Проєкт Закону про використання рахунків-фактур в операціях з виконання робіт (надання послуг)", який був зареєстрований у ВРУ ще три роки назад – у 2022 році. Але Мінфін тоді виступив категорично проти такої зміни в обліку.

Уряд, коли реєстрував свій законопроєкт 14023-1, анонсував повне скасування акту виконаних робіт для оплати послуг - включно з операціями з коштами бюджету. В Кабміні вважають, що така новація має спростити співпрацю українських компаній із європейськими партнерами та дозволити бізнесу економити понад 20 мільярдів гривень.

Лілія Подоляк

