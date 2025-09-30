$41.320.16
Профильный комитет поддержал законопроект об упрощении ведения актов выполненных работ для бизнеса

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект 14023. Документ упрощает оформление первичных документов по предоставлению услуг, отменяя подпись заказчика для безналичных расчетов.

Профильный комитет поддержал законопроект об упрощении ведения актов выполненных работ для бизнеса

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект 14023 "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" относительно упрощения оформления первичных документов по предоставлению услуг. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

Детали

В законопроекте 14023 "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" относительно упрощения оформления первичных документов по предоставлению услуг, который занимает полстраницы, изменения касаются только безналичной формы акта выполненных работ. И то одной стороны – представителя заказчика. Он может не указывать должность, фамилию и не ставить личную подпись. И то - только при условии, что это прописано в договоре, а услуги оплачены полностью и безналично. Исполнитель как подписывал акты, так и будет подписывать.

Что остается:

• Сам акт приема-передачи (документ обязателен).

• Подпись исполнителя услуги.

• Все остальные реквизиты документа.

Что отменяется:

• Подпись заказчика.

• Фамилия и должность представителя заказчика.

• Обязательность подтверждения принятия услуг.

Эти упрощенные правила не будут применяться к услугам, которые оплачиваются из бюджета. Для них остаются действующие требования к оформлению документов.

Комитет по вопросам налоговой политики учел рекомендации главного научно-экспертного управления Верховной Рады относительно срока вступления в силу документа в случае принятия его в сессионном зале. Речь идет о формулировке – "со дня, следующего за днем его опубликования" (п. 1 раздела II проекта). Ведь Кабинету министров Украины предоставляется три месяца на приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом со дня его вступления в силу.

Напомним

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале отмечал, что аналогичная норма предусмотрена законопроектом от 04.08.2025 №13598 "О внесении изменений в Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" относительно внедрения отчетности по устойчивому развитию". Также эта же новация продублирована в законопроекте №8125 "Проект Закона об использовании счетов-фактур в операциях по выполнению работ (оказанию услуг)", который был зарегистрирован в ВРУ еще три года назад – в 2022 году. Но Минфин тогда выступил категорически против такого изменения в учете.

Правительство, когда регистрировало свой законопроект 14023-1, анонсировало полную отмену акта выполненных работ для оплаты услуг - включая операции со средствами бюджета. В Кабмине считают, что такая новация должна упростить сотрудничество украинских компаний с европейскими партнерами и позволить бизнесу экономить более 20 миллиардов гривен.

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономикаПолитика
Министерство финансов Украины
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина