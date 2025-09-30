Профильный комитет поддержал законопроект об упрощении ведения актов выполненных работ для бизнеса

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект 14023 "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" относительно упрощения оформления первичных документов по предоставлению услуг. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

Детали

В законопроекте 14023 "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" относительно упрощения оформления первичных документов по предоставлению услуг, который занимает полстраницы, изменения касаются только безналичной формы акта выполненных работ. И то одной стороны – представителя заказчика. Он может не указывать должность, фамилию и не ставить личную подпись. И то - только при условии, что это прописано в договоре, а услуги оплачены полностью и безналично. Исполнитель как подписывал акты, так и будет подписывать.

Что остается:

• Сам акт приема-передачи (документ обязателен).

• Подпись исполнителя услуги.

• Все остальные реквизиты документа.

Что отменяется:

• Подпись заказчика.

• Фамилия и должность представителя заказчика.

• Обязательность подтверждения принятия услуг.

Эти упрощенные правила не будут применяться к услугам, которые оплачиваются из бюджета. Для них остаются действующие требования к оформлению документов.

Комитет по вопросам налоговой политики учел рекомендации главного научно-экспертного управления Верховной Рады относительно срока вступления в силу документа в случае принятия его в сессионном зале. Речь идет о формулировке – "со дня, следующего за днем его опубликования" (п. 1 раздела II проекта). Ведь Кабинету министров Украины предоставляется три месяца на приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом со дня его вступления в силу.

Напомним

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале отмечал, что аналогичная норма предусмотрена законопроектом от 04.08.2025 №13598 "О внесении изменений в Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" относительно внедрения отчетности по устойчивому развитию". Также эта же новация продублирована в законопроекте №8125 "Проект Закона об использовании счетов-фактур в операциях по выполнению работ (оказанию услуг)", который был зарегистрирован в ВРУ еще три года назад – в 2022 году. Но Минфин тогда выступил категорически против такого изменения в учете.

Правительство, когда регистрировало свой законопроект 14023-1, анонсировало полную отмену акта выполненных работ для оплаты услуг - включая операции со средствами бюджета. В Кабмине считают, что такая новация должна упростить сотрудничество украинских компаний с европейскими партнерами и позволить бизнесу экономить более 20 миллиардов гривен.