Проектом Трудового кодексу розширюються підстави застосування примусової праці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Проект Трудового кодексу, раніше анонсований міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Миловановим, розширює можливості застосування примусової праці. Про це свідчить правовий аналіз неофіційно оприлюдненого напередодні проекту кодексу законів про працю, повідомляє УНН.
Так, стаття 7 проекту кодексу викладена наступним чином:
"Стаття 7. Заборона примусової праці
1. Забороняється застосування примусової праці, тобто праці, для якої особа не запропонувала добровільно своїх послуг і виконання якої вимагається від неї під погрозою покарання, застосування насильства тощо, у тому числі як засобу:
1) політичного впливу чи виховання або як засобу покарання за наявність або висловлювання певних політичних поглядів чи ідеологічних переконань;
2) підтримання трудової дисципліни;
3) мобілізації працівників та використання праці для потреб економічного розвитку;
4) дискримінації;
5) покарання за участь у страйку.
2. Не вважається примусовою працею:
1) військова або альтернативна (невійськова) служба, якщо робота має суто військовий чи службовий характер;
2) робота, яка виконується особою за вироком чи рішенням суду;
3) робота, що виконується відповідно до законів України "Про правовий режим воєнного стану” та "Про правовий режим надзвичайного стану”.
У доданому правовому аналізі вказується, що така редакція дає можливість більш широкого застосування примусової праці.
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Нагадаємо, про роботу над новим проектом Трудового кодексу мова йде вже кілька місяців. У листопаді Тимофій Милованов повідомив, що проект кодексу буде готовий за кілька місяців. Він також повідомив, що буде врегульовано питання дистанційної праці, а також збільшено строки відпустки за власний рахунок.
Ще до своєї офіційної презентації проект кодексу викликав безліч дискусій, адже неодноразово різні експерти заявляли, що в документі звужуються права працівників та навіть зменшується захист таких категорій, як жінки у декретній відпустці чи матері-одиначки. Також йдеться про скорочення щорічної гарантованої відпустки тощо.