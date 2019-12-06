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Милованов розповів, якою буде трудова реформа в Україні

Милованов розповів, якою буде трудова реформа в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в Україні Тимофій Милованов розповів, якою бачить трудову реформу в Україні, зокрема, торкнувшись питань збільшення термінів відпустки за свій рахунок, паперового трудового договору та іншого. Про це він повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає УНН.

"Багато що з того, що сьогодні є (гнучкий робочий графік, віддалена робота і робота з дому - ред.), насправді включає в себе дистанційну роботу та інше, але це не є дозволеним. І це завжди привід для певних штрафів від органів. Тому частина реформи полягає в тому, щоб те, що відбувається де-факто, було закріплено на рівні нормативних документів", - сказав Милованов.

За його словами, суть детінізації ринку праці полягає в тому, що можна не ховатися. Також він розповів, що українським робітникам хочуть збільшити терміни відпустки за свій рахунок від 15 днів до 30. "Люди мають на це право, і ходять в подібні відпустки по необхідності", - додав він.

На запитання, як уряд буде стежити за тим, щоб не звільняли людей з інвалідністю, вагітних жінок, пенсіонерів і осіб в декретній відпустці, міністр відповів: "Як сьогодні відбувається звільнення таких людей, насправді, вони є захищеними за українським законодавством, але відбуваються маніпуляції через реформування, реорганізацію або зміну юридичної особи. Ми чітко пропишемо, щоб це було складніше робити, а в ідеалі неможливо".

За його словами, відповідні норми будуть затверджені, і роботодавець не зможе звільняти таких працівників. Окрім того, міністр зазначив про важливість паперового трудового договору, адже усний договір не захищає людину.

"Ми говоримо про письмовий трудовий договір. Він може бути в електронному вигляді, це може бути e-mail, але писемність важлива в тому, щоб не було усної форми", - зазначив Милованов.

Тому, за словами міністра, такий трудовий договір, з описом усіх деталей роботи має стати обов'язковим.

Нагадаємо, народні депутати ухвалили в цілому законопроект щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції. 

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