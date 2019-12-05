Рада ухвалила закон про держполітику щодо зайнятості та заробітчан

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Народні депутати України ухвалили в цілому законопроект щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції. Відповідне рішення підтримали 264 народних депутати, передає кореспондент УНН.

Проект закону №2168 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції має на меті забезпечити реалізацію ключових реформ, зокрема лібералізація трудових відносин у відповідність до вимог сучасності.

За словами авторів законопроекту, він має на меті пришвидшити реалізацію ключових реформ, зокрема лібералізація трудових відносин у відповідність до вимог сучасності й передбачає передачу всіх повноважень у сфері трудових відносин і трудової міграції Міністерству розвитку економіки.

Нагадаємо, 31 жовтня парламентарі ухвалили законопроект №2168 у першому читанні.

Раніше УНН повідомляв, що, за даними опитування, більшість українців найбільшою загрозою для країни вважають масову еміграцію.

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