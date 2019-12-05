Рада приняла закон о госполитике по занятости и трудовым мигрантам

Проект закона №2168 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно формирования государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции имеет целью обеспечить реализацию ключевых реформ, в частности либерализацию трудовых отношений в соответствие с требованиями современности.

По словам авторов законопроекта, он должен ускорить реализацию ключевых реформ, в частности либерализацию трудовых отношений в соответствие с требованиями современности и предусматривает передачу всех полномочий в сфере трудовых отношений и трудовой миграции Министерству развития экономики.

Напомним, 31 октября парламентарии приняли законопроект №2168 в первом чтении.

Ранее УНН сообщал, что, по данным опроса, большинство украинцев наибольшей угрозой для страны считают массовую эмиграцию.