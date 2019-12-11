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Проектом Трудового кодекса расширяются основания применения принудительного труда

Проектом Трудового кодекса расширяются основания применения принудительного труда

Киев  •  УНН

 • 16971 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Проект Трудового кодекса, ранее анонсированный министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым, расширяет возможности применения принудительного труда. Об этом свидетельствует правовой анализ неофициально обнародованного накануне проекта кодекса законов о труде, сообщает УНН.

Так, статья 7 проекта кодекса изложена следующим образом:

"Статья 7. Запрет принудительного труда

1. Запрещается применение принудительного труда, т.е. труда, для которого человек не предложил добровольно своих услуг и выполнение которого требуется от него под угрозой наказания, применения насилия и т.п., в том числе как средства:
1) политического воздействия или воспитания или в качестве меры наказания за наличие или высказывания определенных политических взглядов или идеологических убеждений;
2) поддержания трудовой дисциплины;
3) мобилизации работников и использования труда для нужд экономического развития;
4) дискриминации;
5) наказания за участие в забастовке.

2. Не считается принудительным трудом:

1) военная или альтернативная (невоенная) служба, если работа носит чисто военный или служебный характер;
2) работа, выполняемая лицом по приговору или решению суда;
3) работа, выполняемая в соответствии с законами Украины "О правовом режиме военного положения" и "О правовом режиме чрезвычайного положения".

В прилагаемом правовом анализе указывается, что такая редакция дает возможность более широкого применения принудительного труда.

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Напомним, о работе над новым проектом Трудового кодекса речь идет уже несколько месяцев. В ноябре Тимофей Милованов сообщил, что проект кодекса будет готов через несколько месяцев. Он также сообщил, что будет урегулирован вопрос дистанционной работы, а также увеличены сроки отпуска за свой счет.

Еще до своей официальной презентации проект кодекса вызвал множество дискуссий, ведь неоднократно различные эксперты заявляли, что в документе сужаются права работников и даже уменьшается защита таких категорий, как женщины в декретном отпуске или матери-одиночки. Также речь идет о сокращении ежегодного гарантированного отпуска и тому подобное.

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