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"Продуктивний саміт": Зеленський розповів про важливі рішення нордичних країн для України

Київ • УНН

 • 18525 перегляди

На четвертому саміті Україна-Північна Європа обговорили посилення оборонної підтримки, включаючи системи ППО та "Петріот". Країни-партнери підтримали План перемоги України та погодились збільшити оборонне виробництво.

"Продуктивний саміт": Зеленський розповів про важливі рішення нордичних країн для України

На четвертому саміті Україна-Північна Європа обговорили посилення оборонної підтримки, включаючи системи ППО, у тому числі "Patriot". Партнери - нордичні країни підтримали План перемоги України та погодились збільшити оборонне виробництво, підбив підсумки візиту на саміт Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Рішучість, яка має значення. Відбувся вже четвертий саміт Україна – Північна Європа. І це був продуктивний саміт. Найкраще, що можна почути від партнерів в умовах такої війни: який наступний крок можемо зробити, щоб підтримати Україну. Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція готові збільшувати підтримку нашого захисту. Обговорили, як поставити в Україну додаткові системи ППО, зокрема "петріоти"

- написав Зеленський.

Зі слів Президента, домовилися збільшувати оборонне виробництво як в Україні, так і в партнерів. "Промислова база оборони від російської агресії тільки зростатиме", - вказав він.

"Усі партнери-нордики підтримали План перемоги України – чіткі пункти, які посилюють нашу можливість наблизити справедливий мир. І я вдячний за готовність працювати з іншими партнерами, переконувати їх у тому, що рішучість може змінювати історію на краще", - зазначив Глава держави.

Як повідомив Президент, "детально обговорили нашу потребу в геополітичній визначеності". "Запрошення для України в НАТО – це спосіб посилити не лише Україну, а й усіх партнерів в Альянсі. Це відкриє значно позитивнішу безпекову перспективу для всіх держав – членів НАТО довгостроково, оскільки поставить крапку на імперських амбіціях росії", - наголосив Зеленський.

"Маємо спільне розуміння і щодо необхідності посилити санкції проти росії, зокрема обмежити здатність використовувати тіньовий танкерний флот для фінансування агресії. Дуже важливо, щоб наших партнерів у Північній Європі підтримали в цьому всі партнери у Євросоюзі та G7. Путінський тіньовий танкерний флот – це глобальна загроза, і настав час знайти рішення, щоб її подолати", - зауважив Президент.

Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Ісландії інвестиції в українське виробництво зброї 28.10.24, 20:48 • 21036 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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