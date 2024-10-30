"Продуктивный саммит": Зеленский рассказал о важных решениях нордических стран для Украины

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На четвертом саммите Украина-Северная Европа обсудили усиление оборонной поддержки, включая системы ПВО и «Петриот». Страны-партнеры поддержали План победы Украины и согласились увеличить оборонное производство.

На четвертом саммите Украина-Северная Европа обсудили усиление оборонной поддержки, включая системы ПВО, в том числе "Patriot". Партнеры - нордические страны поддержали План победы Украины и согласились увеличить оборонное производство, подвел итоги визита на саммит Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Решительность, которая имеет значение. Состоялся уже четвертый саммит Украина - Северная Европа. И это был продуктивный саммит. Лучшее, что можно услышать от партнеров в условиях такой войны: какой следующий шаг можем сделать, чтобы поддержать Украину. Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция готовы увеличивать поддержку нашей защиты. Обсудили, как поставить в Украину дополнительные системы ПВО, в частности "петриоты"

- написал Зеленский.

По словам Президента, договорились увеличивать оборонное производство как в Украине, так и у партнеров. "Промышленная база обороны от российской агрессии будет только расти", - указал он.

"Все партнеры-нордики поддержали План победы Украины - четкие пункты, которые усиливают нашу возможность приблизить справедливый мир. И я благодарен за готовность работать с другими партнерами, убеждать их в том, что решимость может менять историю к лучшему", - отметил Глава государства.

Как сообщил Президент, "подробно обсудили нашу потребность в геополитической определенности". "Приглашение для Украины в НАТО - это способ усилить не только Украину, но и всех партнеров в Альянсе. Это откроет значительно более позитивную перспективу безопасности для всех государств - членов НАТО долгосрочно, поскольку поставит точку на имперских амбициях россии", - подчеркнул Зеленский.

"Есть общее понимание и о необходимости усилить санкции против россии, в частности ограничить способность использовать теневой танкерный флот для финансирования агрессии. Очень важно, чтобы наших партнеров в Северной Европе поддержали в этом все партнеры в Евросоюзе и G7. Путинский теневой танкерный флот - это глобальная угроза, и пришло время найти решение, чтобы ее преодолеть", - отметил Президент.

Зеленский обсудил с премьер-министром Исландии инвестиции в украинское производство оружия28 октября 2024, 18:48 • 19887 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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