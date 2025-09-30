Продажі житла в Китаї стабілізувалися після майже трьох років підтримки

$41.320.16
48.440.03
ukenru
Ексклюзив
13:32 • 14388 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 19914 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 32987 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 55367 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 29611 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 25794 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 22992 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21224 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 23165 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 73153 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.1м/с
54%
757мм
Популярнi новини
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo30 вересня, 08:08 • 27221 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа30 вересня, 08:56 • 26555 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 27885 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 14659 перегляди
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек10:49 • 17801 перегляди
Публікації
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
13:32 • 14387 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto13:09 • 11956 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 55367 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 73153 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 158791 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Ізраїль
Польща
Реклама
УНН Lite
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані14:16 • 2880 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 14664 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 27890 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 27673 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 29485 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
NASAMS
SpaceX Starship

Продажі житла в Китаї стабілізувалися після майже трьох років підтримки

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Вартість продажів нового житла від 100 найбільших компаній з нерухомості Китаю зросла на 0,4% у річному обчисленні до 252,8 млрд юанів у вересні. Це свідчить про суттєве покращення порівняно зі зниженням на 17,6% у серпні, що вказує на потенційну стабілізацію ринку.

Продажі житла в Китаї стабілізувалися після майже трьох років підтримки

Продажі житлової нерухомості в Китаї стабілізувалися у вересні, що свідчить про потенційну стабілізацію майже через три роки після того, як країна почала впроваджувати політику підтримки цього сектору, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Вартість продажів нового житла від 100 найбільших компаній з нерухомості зросла на 0,4% у річному обчисленні до 252,8 млрд юанів (35,5 млрд доларів США), як показали останні попередні дані China Real Estate Information Corp. у вівторок. Це свідчить про суттєве покращення порівняно зі зниженням на 17,6% у серпні, згідно з розрахунками Bloomberg.

Хоча Китай утримується від застосування масштабних монетарних стимулів, з кінця 2022 року він запровадив низку поступових заходів, щоб покласти край спаду на ринку житла. Падіння цін на нове житло у другому кварталі викликало зростаюче занепокоєння щодо дефляції.

Спад на ринку нерухомості в Китаї привертає посилену увагу на тлі того, як економіка демонструє нові ознаки слабкості. Падіння цін на житло та уповільнення інвестицій у нове житло похитнули довіру домогосподарств та бізнесу, що посилило дефляційний тиск.

Заклики до подальшої політичної підтримки ринку житла посилилися, оскільки наслідки бліц-стимулювання у вересні минулого року зникають. Минулого тижня група науковців на чолі з радником центрального банку країни закликала Пекін стабілізувати важливі традиційні сектори, включаючи нерухомість, зокрема за допомогою фіскальної підтримки, що повторює заклики інших відомих економістів.

Столиця Китаю Пекін та фінансовий центр Шанхай послабили правила врегулювання житлових питань у серпні, але аналітики називають це лише "поступовими позитивними моментами".

Навіть якщо ринок житла Китаю відновиться найближчим часом, перспективи залишаються похмурими. Очікується, що попит на нове житло в містах залишиться на 75% нижче піку 2017 року в найближчі роки, частково через скорочення населення, підрахувала Goldman Sachs Group Inc.

У США на тлі надлишку житла різко впали продажі нових будинків 26.08.25, 10:01 • 3699 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуНерухомість
Bloomberg
Пекін
Китай