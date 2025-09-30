Продажі житла в Китаї стабілізувалися після майже трьох років підтримки

Продажі житлової нерухомості в Китаї стабілізувалися у вересні, що свідчить про потенційну стабілізацію майже через три роки після того, як країна почала впроваджувати політику підтримки цього сектору, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Вартість продажів нового житла від 100 найбільших компаній з нерухомості зросла на 0,4% у річному обчисленні до 252,8 млрд юанів (35,5 млрд доларів США), як показали останні попередні дані China Real Estate Information Corp. у вівторок. Це свідчить про суттєве покращення порівняно зі зниженням на 17,6% у серпні, згідно з розрахунками Bloomberg.

Хоча Китай утримується від застосування масштабних монетарних стимулів, з кінця 2022 року він запровадив низку поступових заходів, щоб покласти край спаду на ринку житла. Падіння цін на нове житло у другому кварталі викликало зростаюче занепокоєння щодо дефляції.

Спад на ринку нерухомості в Китаї привертає посилену увагу на тлі того, як економіка демонструє нові ознаки слабкості. Падіння цін на житло та уповільнення інвестицій у нове житло похитнули довіру домогосподарств та бізнесу, що посилило дефляційний тиск.

Заклики до подальшої політичної підтримки ринку житла посилилися, оскільки наслідки бліц-стимулювання у вересні минулого року зникають. Минулого тижня група науковців на чолі з радником центрального банку країни закликала Пекін стабілізувати важливі традиційні сектори, включаючи нерухомість, зокрема за допомогою фіскальної підтримки, що повторює заклики інших відомих економістів.

Столиця Китаю Пекін та фінансовий центр Шанхай послабили правила врегулювання житлових питань у серпні, але аналітики називають це лише "поступовими позитивними моментами".

Навіть якщо ринок житла Китаю відновиться найближчим часом, перспективи залишаються похмурими. Очікується, що попит на нове житло в містах залишиться на 75% нижче піку 2017 року в найближчі роки, частково через скорочення населення, підрахувала Goldman Sachs Group Inc.

