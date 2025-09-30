Продажи жилья в Китае стабилизировались после почти трех лет поддержки

Продажи жилой недвижимости в Китае стабилизировались в сентябре, что свидетельствует о потенциальной стабилизации почти через три года после того, как страна начала внедрять политику поддержки этого сектора, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Стоимость продаж нового жилья от 100 крупнейших компаний по недвижимости выросла на 0,4% в годовом исчислении до 252,8 млрд юаней (35,5 млрд долларов США), как показали последние предварительные данные China Real Estate Information Corp. во вторник. Это свидетельствует о существенном улучшении по сравнению со снижением на 17,6% в августе, согласно расчетам Bloomberg.

Хотя Китай воздерживается от применения масштабных монетарных стимулов, с конца 2022 года он ввел ряд постепенных мер, чтобы положить конец спаду на рынке жилья. Падение цен на новое жилье во втором квартале вызвало растущее беспокойство по поводу дефляции.

Спад на рынке недвижимости в Китае привлекает повышенное внимание на фоне того, как экономика демонстрирует новые признаки слабости. Падение цен на жилье и замедление инвестиций в новое жилье пошатнули доверие домохозяйств и бизнеса, что усилило дефляционное давление.

Призывы к дальнейшей политической поддержке рынка жилья усилились, поскольку последствия блиц-стимулирования в сентябре прошлого года исчезают. На прошлой неделе группа ученых во главе с советником центрального банка страны призвала Пекин стабилизировать важные традиционные секторы, включая недвижимость, в частности с помощью фискальной поддержки, что повторяет призывы других известных экономистов.

Столица Китая Пекин и финансовый центр Шанхай ослабили правила урегулирования жилищных вопросов в августе, но аналитики называют это лишь "постепенными позитивными моментами".

Даже если рынок жилья Китая восстановится в ближайшее время, перспективы остаются мрачными. Ожидается, что спрос на новое жилье в городах останется на 75% ниже пика 2017 года в ближайшие годы, отчасти из-за сокращения населения, подсчитала Goldman Sachs Group Inc.

