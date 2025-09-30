Продажи жилья в Китае стабилизировались после почти трех лет поддержки

$41.320.16
48.440.03
ukenru
Эксклюзив
13:32 • 13335 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
11:14 • 18832 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 32324 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 54306 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 29136 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 25616 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 22863 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21190 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 23134 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 72689 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.2м/с
54%
757мм
Популярные новости
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo30 сентября, 08:08 • 26579 просмотра
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа30 сентября, 08:56 • 25912 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 26974 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов09:59 • 13716 просмотра
Впервые с 1971 года не поступает вода: оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за пересыхания реки Бельбек10:49 • 17150 просмотра
публикации
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
13:32 • 13328 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto13:09 • 11412 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 54295 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 72688 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 72740 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Урсула фон дер Ляйен
Сергей Лысак
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Дания
Европа
Реклама
УНН Lite
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены14:16 • 2192 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов09:59 • 13898 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 27148 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 27419 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 29242 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
SpaceX Starship
T-90
Хранитель

Продажи жилья в Китае стабилизировались после почти трех лет поддержки

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Стоимость продаж нового жилья от 100 крупнейших компаний по недвижимости Китая выросла на 0,4% в годовом исчислении до 252,8 млрд юаней в сентябре. Это свидетельствует о существенном улучшении по сравнению со снижением на 17,6% в августе, что указывает на потенциальную стабилизацию рынка.

Продажи жилья в Китае стабилизировались после почти трех лет поддержки

Продажи жилой недвижимости в Китае стабилизировались в сентябре, что свидетельствует о потенциальной стабилизации почти через три года после того, как страна начала внедрять политику поддержки этого сектора, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Стоимость продаж нового жилья от 100 крупнейших компаний по недвижимости выросла на 0,4% в годовом исчислении до 252,8 млрд юаней (35,5 млрд долларов США), как показали последние предварительные данные China Real Estate Information Corp. во вторник. Это свидетельствует о существенном улучшении по сравнению со снижением на 17,6% в августе, согласно расчетам Bloomberg.

Хотя Китай воздерживается от применения масштабных монетарных стимулов, с конца 2022 года он ввел ряд постепенных мер, чтобы положить конец спаду на рынке жилья. Падение цен на новое жилье во втором квартале вызвало растущее беспокойство по поводу дефляции.

Спад на рынке недвижимости в Китае привлекает повышенное внимание на фоне того, как экономика демонстрирует новые признаки слабости. Падение цен на жилье и замедление инвестиций в новое жилье пошатнули доверие домохозяйств и бизнеса, что усилило дефляционное давление.

Призывы к дальнейшей политической поддержке рынка жилья усилились, поскольку последствия блиц-стимулирования в сентябре прошлого года исчезают. На прошлой неделе группа ученых во главе с советником центрального банка страны призвала Пекин стабилизировать важные традиционные секторы, включая недвижимость, в частности с помощью фискальной поддержки, что повторяет призывы других известных экономистов.

Столица Китая Пекин и финансовый центр Шанхай ослабили правила урегулирования жилищных вопросов в августе, но аналитики называют это лишь "постепенными позитивными моментами".

Даже если рынок жилья Китая восстановится в ближайшее время, перспективы остаются мрачными. Ожидается, что спрос на новое жилье в городах останется на 75% ниже пика 2017 года в ближайшие годы, отчасти из-за сокращения населения, подсчитала Goldman Sachs Group Inc.

В США на фоне избытка жилья резко упали продажи новых домов26.08.25, 10:01 • 3699 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираНедвижимость
Bloomberg L.P.
Пекин
Китай