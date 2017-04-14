Прийнято закон, який спрощує умови ведення будівельного бізнесу та підніме Україну у рейтингу Doing Business – Г.Зубко

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прийнято знаковий і важливий для будівельної галузі закон 5587, розроблений Мінрегіоном та високо оцінений з боку міжнародних інституцій — BRDO та World Banк. Закон спрощує умови ведення будівельної діяльності, прибирає зайві перешкоди розвитку бізнесу та усуває корупційні ризики. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи прийняття ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності”, повідомляє УНН.

“Цим законом ми скасували зайву процедуру отримання будівельниками технічних умов від ДСНС з пожежної безпеки на будівництво. Кожен проектант має дотримуватися архітектурно-будівельних норм, в тому числі і щодо пожежної безпеки. Відтепер ці вимоги будуть отримуватися разом з архітектурно-будівельними вимогами. А це, в першу чергу, зменшує додаткові походи будівельників до чиновників та усуває корупційну складову. Це дає можливість без зайвих затримок розпочати будівництво та зменшити вартість квадратного метра збудованої площі. Наша мета: дати можливість будівельним кампаніям будувати і створювати робочі місця, а людям дати доступне по ціні і в той же час якісне та сучасне житло”, — зазначив Г.Зубко.

За його словами, цей закон підніме Україну у світовому рейтингу “Doing Business” на 38 пунктів за позицією “легкість в отриманні дозволів на будівництво” та дасть можливість залучити у галузь інвестиції.
За прийняття закону проголосувало 276 депутатів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року ВР скасувала категорії складності будівництва. Замість цього об’єкти будівництва оцінюватимуть за класами наслідків. Крім того, згідно зі змінами у містобудівній сфері, місцеві ДАБІ відсторонені від нагляду за масштабними будівельними об’єктами.

Як раніше повідомляв УНН, в НБУ прогнозують стабільність на ринку нерухомості та пожвавлення будівельної активності. Основним трендом залишатиметься комплексний розвиток територій. Йдеться про багатофункціональні комплекси, що включають житлову та комерційну забудову.

В Україні прикладом комплексної забудови є споруджуваний у Броварах ЖК Scandia, який претендує на звання одного з найбільших житлових комплексів країни. Згідно з проектом, на території комплексу буде розташований окремий торгово-офісний центр, дитячі садки, школи, стадіони, парк з озером та інші об’єкти інфраструктури.

Згідно із затвердженим в “Діпромісто” планом забудови житлового комплексу, в 100 житлових будинках ЖК Scandia поселиться близько 17,5 тисячі людей, що є оптимальним з точки зору норм ДБН.

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