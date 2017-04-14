Принят закон, который упрощает условия ведения строительного бизнеса и поднимет Украину в рейтинге Doing Business - Г.Зубко

"Этим законом мы отменили лишнюю процедуру получения строителями технических условий от ГосЧС по пожарной безопасности на строительство. Каждый проектировщик должен придерживаться архитектурно-строительных норм, в том числе и по пожарной безопасности. Теперь эти требования будут получаться вместе с архитектурно-строительными требованиями. А это, в первую очередь, уменьшает дополнительные походы строителей к чиновникам и устраняет коррупционную составляющую. Это дает возможность без лишних задержек начать строительство и уменьшить стоимость квадратного метра построенной площади. Наша цель: дать возможность строительным кампаниям строить и создавать рабочие места, а людям дать доступное по цене и в то же время качественное и современное жилье", - отметил Г.Зубко.

По его словам, этот закон поднимет Украину в мировом рейтинге "Doing Business" на 38 пунктов по позиции "легкость в получении разрешений на строительство" и даст возможность привлечь в отрасль инвестиции.

За принятие закона проголосовало 276 депутатов.

Напомним, в конце прошлого года ВР отменила категории сложности строительства. Вместо этого объекты строительства оценивают по классам последствий. Кроме того, согласно изменениям в градостроительной сфере, местные ГАСИ отстранены от надзора за масштабными строительными объектами.

Как ранее сообщал УНН, в НБУ прогнозируют стабильность на рынке недвижимости и оживления строительной активности. Основным трендом остается комплексное развитие территорий. Речь идет о многофункциональных комплексах, включающих жилую и коммерческую застройку.

В Украине примером комплексной застройки является строящийся в Броварах ЖК Scandia, который претендует на звание одного из крупнейших жилых комплексов страны. Согласно проекту, на территории комплекса будет расположен отдельный торгово-офисный центр, детские сады, школы, стадионы, парк с озером и другие объекты инфраструктуры.

Согласно утвержденному в "Дипромисто" планом застройки жилого комплекса, в 100 жилых домах ЖК Scandia поселится около 17,5 тысячи человек, что является оптимальным с точки зрения норм ДБН.