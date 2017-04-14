Принят закон, который упрощает условия ведения строительного бизнеса и поднимет Украину в рейтинге Doing Business - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Принято знаковый и важный для строительной отрасли закон 5587, разработанный Минрегионом и высоко оцененный со стороны международных институтов - BRDO и World Banк. Закон упрощает условия ведения строительной деятельности, убирает лишние препятствия развитию бизнеса и устраняет коррупционные риски. Об этом заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, комментируя принятие ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению условий ведения строительной деятельности", сообщает УНН.
"Этим законом мы отменили лишнюю процедуру получения строителями технических условий от ГосЧС по пожарной безопасности на строительство. Каждый проектировщик должен придерживаться архитектурно-строительных норм, в том числе и по пожарной безопасности. Теперь эти требования будут получаться вместе с архитектурно-строительными требованиями. А это, в первую очередь, уменьшает дополнительные походы строителей к чиновникам и устраняет коррупционную составляющую. Это дает возможность без лишних задержек начать строительство и уменьшить стоимость квадратного метра построенной площади. Наша цель: дать возможность строительным кампаниям строить и создавать рабочие места, а людям дать доступное по цене и в то же время качественное и современное жилье", - отметил Г.Зубко.
По его словам, этот закон поднимет Украину в мировом рейтинге "Doing Business" на 38 пунктов по позиции "легкость в получении разрешений на строительство" и даст возможность привлечь в отрасль инвестиции.
За принятие закона проголосовало 276 депутатов.
Напомним, в конце прошлого года ВР отменила категории сложности строительства. Вместо этого объекты строительства оценивают по классам последствий. Кроме того, согласно изменениям в градостроительной сфере, местные ГАСИ отстранены от надзора за масштабными строительными объектами.
Как ранее сообщал УНН, в НБУ прогнозируют стабильность на рынке недвижимости и оживления строительной активности. Основным трендом остается комплексное развитие территорий. Речь идет о многофункциональных комплексах, включающих жилую и коммерческую застройку.
В Украине примером комплексной застройки является строящийся в Броварах ЖК Scandia, который претендует на звание одного из крупнейших жилых комплексов страны. Согласно проекту, на территории комплекса будет расположен отдельный торгово-офисный центр, детские сады, школы, стадионы, парк с озером и другие объекты инфраструктуры.
Согласно утвержденному в "Дипромисто" планом застройки жилого комплекса, в 100 жилых домах ЖК Scandia поселится около 17,5 тысячи человек, что является оптимальным с точки зрения норм ДБН.