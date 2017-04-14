Принят закон, который упрощает условия ведения строительного бизнеса и поднимет Украину в рейтинге Doing Business - Г.Зубко

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63436 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107656 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165298 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121305 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119524 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114097 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105290 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107298 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156918 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Волц подтвердил восстановление военной помощи Украине

Волц подтвердил восстановление военной помощи Украине

11 марта, 19:23 • 32209 просмотра
В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

11 марта, 20:09 • 44465 просмотра
Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

11 марта, 21:00 • 38306 просмотра
Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

11 марта, 21:28 • 32143 просмотра
Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

11 марта, 21:34 • 29586 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 116202 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 151961 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 160465 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 156918 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 156425 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 113546 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 123454 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 129963 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 130085 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 134636 просмотра
Актуальное
Принят закон, который упрощает условия ведения строительного бизнеса и поднимет Украину в рейтинге Doing Business - Г.Зубко

Принят закон, который упрощает условия ведения строительного бизнеса и поднимет Украину в рейтинге Doing Business - Г.Зубко

Киев  •  УНН

 • 19451 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Принято знаковый и важный для строительной отрасли закон 5587, разработанный Минрегионом и высоко оцененный со стороны международных институтов - BRDO и World Banк. Закон упрощает условия ведения строительной деятельности, убирает лишние препятствия развитию бизнеса и устраняет коррупционные риски. Об этом заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, комментируя принятие ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению условий ведения строительной деятельности", сообщает УНН.

"Этим законом мы отменили лишнюю процедуру получения строителями технических условий от ГосЧС по пожарной безопасности на строительство. Каждый проектировщик должен придерживаться архитектурно-строительных норм, в том числе и по пожарной безопасности. Теперь эти требования будут получаться вместе с архитектурно-строительными требованиями. А это, в первую очередь, уменьшает дополнительные походы строителей к чиновникам и устраняет коррупционную составляющую. Это дает возможность без лишних задержек начать строительство и уменьшить стоимость квадратного метра построенной площади. Наша цель: дать возможность строительным кампаниям строить и создавать рабочие места, а людям дать доступное по цене и в то же время качественное и современное жилье", - отметил Г.Зубко.

По его словам, этот закон поднимет Украину в мировом рейтинге "Doing Business" на 38 пунктов по позиции "легкость в получении разрешений на строительство" и даст возможность привлечь в отрасль инвестиции.

За принятие закона проголосовало 276 депутатов.

Напомним, в конце прошлого года ВР отменила категории сложности строительства. Вместо этого объекты строительства оценивают по классам последствий. Кроме того, согласно изменениям в градостроительной сфере, местные ГАСИ отстранены от надзора за масштабными строительными объектами.

Как ранее сообщал УНН, в НБУ прогнозируют стабильность на рынке недвижимости и оживления строительной активности. Основным трендом остается комплексное развитие территорий. Речь идет о многофункциональных комплексах, включающих жилую и коммерческую застройку.

В Украине примером комплексной застройки является строящийся в Броварах ЖК Scandia, который претендует на звание одного из крупнейших жилых комплексов страны. Согласно проекту, на территории комплекса будет расположен отдельный торгово-офисный центр, детские сады, школы, стадионы, парк с озером и другие объекты инфраструктуры.

Согласно утвержденному в "Дипромисто" планом застройки жилого комплекса, в 100 жилых домах ЖК Scandia поселится около 17,5 тысячи человек, что является оптимальным с точки зрения норм ДБН.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы