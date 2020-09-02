Приватна тяга УЗ: 13 компаній хочуть стати учасниками експерименту Мінінфраструктури

"Допуск приватної тяги буде здійснено повноцінно. Рішення вже ухвалене не лише Міністерством інфраструктури, але й Президент України озвучив це як мету. Коли — питання часу. Зараз вже затверджений перший учасник, попередньо ми знаємо про ще 13 приватних компаній, які хочуть взяти участь у цьому проєкті", — розповів він.

На думку Ткачова, приватна тяга повинна працювати на тих ділянках і напрямках, де Укрзалізниця не може впоратись у повному обсязі.

"Приватна тяга — нормальний логічний процес, з часом ми повністю до неї перейдемо, але треба розуміти, що Укрзалізниця — це цілісний комплекс, який утримується коштом вантажних перевезень. Тому головне тут — розрахувати правильні тарифи для приватних компаній за допуск їхніх локомотивів до інфраструктури Укрзалізниці, яку ми за це фінансування зможемо підтримувати у належному стані", — наголосив він.

Експерт також пояснив, що Україна зараз рухається за європейською моделлю реформування залізничної галузі, коли на єдиній інфраструктурі загального користування конкурують декілька перевізників.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що запуск локомотивів приватних компаній на Укрзалізниці знаходиться на фінальному етапі, а першого учасника експерименту Міністерства інфраструктури України вже обрано.

Також він наголосив, що Мінінфраструктури враховує всі можливі ризики демонополізації ринку вантажних перевезень.

"Ми тут будемо дуже обережно підходити, тому що демонополізуючи ринок, ми можемо створити собі великих конкурентів, які можуть мати можливість забрати один із найбільш прибуткових напрямків — це вантажні перевезення, і ми тим самим, наша стратегічна компанія - може опинитися у жалюгідному становищі, тому потрібно проводити дуже зважену політику. Але тим не менш, ми наважуємося на це і будемо однозначно йти", — зазначив Криклій.