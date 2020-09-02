Частная тяга УЗ: 13 компаний хотят стать участниками эксперимента Мининфраструктуры

"Допуск частной тяги будет осуществлен полноценно. Решение уже принято не только Министерством инфраструктуры, но и Президент Украины озвучил это как цель. Когда - вопрос времени. Сейчас уже утвержден первый участник, предварительно мы знаем о еще 13 частных компаниях, которые хотят принять участие в этом проекте", - рассказал он.

По мнению Ткачева, частная тяга должна работать на участках и направлениях, где Укрзализныця не может справиться в полном объеме.

"Частная тяга - нормальный логический процесс, со временем мы полностью к ней перейдем, но надо понимать, что Укрзализныця - это целостный комплекс, который содержится за счет грузовых перевозок. Поэтому главное здесь - рассчитать правильные тарифы для частных компаний за допуск их локомотивов к инфраструктуре Укрзализныци, которую мы за это финансирование сможем поддерживать в надлежащем состоянии", - подчеркнул он.

Эксперт также пояснил, что Украина сейчас движется по европейской модели реформирования железнодорожной отрасли, когда на единой инфраструктуре общего пользования конкурируют несколько перевозчиков.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что запуск локомотивов частных компаний на Укрзализныце находится на финальном этапе, а первый участник эксперимента Министерства инфраструктуры Украины уже выбран.

Также он отметил, что Мининфраструктуры учитывает все возможные риски демонополизации рынка грузовых перевозок.

"Мы здесь будем очень осторожно подходить, потому что демонополизируя рынок, мы можем создать себе крупных конкурентов, которые могут иметь возможность забрать одно из самых прибыльных направлений - это грузовые перевозки, и мы тем самым, наша стратегическая компания - может оказаться в плачевном положении, поэтому нужно проводить очень взвешенную политику. Но тем не менее, мы решаемся на это и будем однозначно идти", - отметил Криклий.