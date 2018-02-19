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Привабливість польських багатств залишає Україну без робочої сили - Bloomberg

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Економічне зростання України сповільнилось за останні чотири рівних квартали, і це напряму пов’язано з масовим витоком робочої сили з країни. Таку статистику констатують експерти Bloomberg у своєму дослідженні, передає УНН.

"Трудова міграція є однією з проблем, що постають перед Україною сьогодні. Це може стати серйозним ризиком для економічного зростання та стабільності цін у найближчі роки", - розповів виданню заступник голови центрального банку Дмитро Сологуб.

Україна допомогла подолати дефіцит робочої сили від Праги до Варшави, зазначають автори статті, після того, як вільне пересування по території ЄС та прагнення вищої заробітної платні спонукали громадян з цих країн масово мігрувати на багатший захід блоку.

У той же час, зазначає Bloomberg, мотиви українських працівників також можна зрозуміти: оплата за місяць праці на їхній батьківщині становить в середньому 7 100 гривень (265 доларів США), у порівнянні з 3500 злотих (1046 доларів) у Польщі.

Затяжний конфлікт з підтримуваними Росією повстанцями, девальвація і стійка корупція також являються приводами для відтоку робочої сили з України, пише видання.

У той же час Польща нараховує 1,5 мільйона зареєстрованих українців, і ще близько півмільйона незадокументованих. Чехія планує подвоїти щорічні квоти працівників з України.

Польща, Словаччина та Чехія дозволяють українцям отримувати тимчасову роботу, як правило, на кілька місяців.

У минулому році українцям було надано безвізовий режим для туризму по всій Європі, який полегшив перехід як деяких працівників на законній основі, та і для інших, які бажають влаштуватись нелегально. Поліпшились також і транспортні зв'язки, включаючи нову залізничну лінію між Києвом та Варшавою.

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Офіційні українські дані показують, що з 2015 року 7% робочої сили залишили державу. Проте, як зазначає Bloomberg, їх може бути набагато більше, оскільки українці користуються безвізовим режимом з ЄС.

За даними Міжнародної організації з міграції, 12% українців залишили батьківщину задля заробітків на чужині або планують зробити це найближчим часом.

Довгострокова картина також викликає занепокоєння: Організація Об'єднаних Націй прогнозує скорочення українського населення з 44,2 до 36,4 мільйонів до 2050 року.

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