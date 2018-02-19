Привлекательность польских богатств оставляет Украину без рабочей силы - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Экономический рост Украины замедлился за последние четыре равных квартала, и это напрямую связано с массовой утечкой рабочей силы из страны. Такую статистику констатируют эксперты Bloomberg в своем исследовании, передает УНН.
"Трудовая миграция является одной из проблем, стоящих перед Украиной сегодня. Это может стать серьезным риском для экономического роста и стабильности цен в ближайшие годы", - рассказал заместитель председателя центрального банка Дмитрий Сологуб.
Украина помогла преодолеть дефицит рабочей силы от Праги до Варшавы, отмечают авторы статьи, после того, как свободное передвижение по территории ЕС и стремление высшей заработной платы побудили граждан из этих стран массово мигрировать на богатый Запад блока.
В то же время, отмечает Bloomberg, мотивы украинских работников можно понять: оплата за месяц работы на их родине составляет в среднем 7100 гривен (265 долларов США), по сравнению с 3500 злотых (1046 долларов) в Польше.
Затяжной конфликт с поддерживаемыми Россией повстанцами, девальвация и стойкая коррупция также являются поводами для оттока рабочей силы из Украины, пишет издание.
В то же время Польша насчитывает 1,5 миллиона зарегистрированных украинцев, и еще около полумиллиона незадокументированных. Чехия планирует удвоить ежегодные квоты работников из Украины.
Польша, Словакия и Чехия позволяют украинцам получать временную работу, как правило, на несколько месяцев.
В прошлом году украинцам было предоставлено безвизовый режим для туризма по всей Европе, который облегчил переход как некоторых работников на законной основе, так и для других готовых устроиться нелегально. Улучшились также и транспортные связи, включая новую железнодорожную линию между Киевом и Варшавой.
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Официальные украинские данные показывают, что с 2015 года 7% рабочей силы оставили государство. Однако, как отмечает Bloomberg, их может быть гораздо больше, поскольку украинцы пользуются безвизовым режимом с ЕС.
По данным Международной организации по миграции, 12% украинцев покинули родину ради заработков на чужбине или планируют сделать это в ближайшее время.
Долгосрочная картина также вызывает беспокойство: Организация Объединенных Наций прогнозирует сокращение украинского населения с 44,2 млн до 36,4 млн до 2050 года.