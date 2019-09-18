Пристайко розповів про очікування Зеленського від нормандського формату
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Очільник МЗС України Вадим Пристайко розповів, що Президент України Володимир Зеленський хоче досягти прогресу у нормандському форматі протягом півроку. Про це Пристайко розповів в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, повідомляється на сайті посольства України в Німеччині, передає УНН.
На запитання видання, “чого можна очікувати від наступної зустрічі у Нормандському форматі на рівні лідерів держав?” український міністр відповів: “Я можу говорити виключно про наші очікування. Президент України Володимир Зеленський хоче досягти справжнього прогресу протягом наступних шести місяців”.
Пристайко також виказав думку щодо можливих планів Кремля.
“Що планує Кремль, я не знаю. Він скоріше очікував, що український народ знесилиться та буде тиснути на свій уряд погодитись з агресією. Але такого не сталось. І навіть якщо західні санкції не є ідеальними і коли нашим західним партнерам стає все важче їх утримувати, вони завдають шкоди економіці Росії. І це змушує росіян рухатись в правильному напрямку”, — розповів Пристайко.
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Нагадаємо, раніше Пристайко розповів, що український президент Володимир Зеленський залишив Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ через його компетентності, які той проявив під час процесу реалізації реформи поліції.