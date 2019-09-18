Пристайко рассказал об ожиданиях Зеленского от нормандского формата

На вопрос издания, "чего можно ожидать от следующей встречи в нормандской формате на уровне глав государств?" Украинский министр ответил: "Я могу говорить только о наших ожиданиях. Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев".

Пристайко также высказал мнение относительно возможных планов Кремля.

"Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ обессилит и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. Но такого не произошло. И даже если западные санкции не являются идеальными и когда нашим западным партнерам становится все труднее их содержать, они наносят ущерб экономике России. И это заставляет россиян двигаться в правильном направлении", - рассказал Пристайко.

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Напомним, ранее Пристайко рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский оставил Арсена Авакова в должности министра внутренних дел из-за его компетентности, которые тот проявил во время процесса реализации реформы полиции.