Пристайко розповів чому Аваков залишився в уряді
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Очільник МЗС України Вадим Пристайко розповів, що український президент Володимир Зеленський залишив Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ через його компетентності, які той проявив під час процесу реалізації реформи поліції. Про це Пристайко розповів в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, повідомляється на сайті посольства України в Німеччині, передає УНН.
“(Президент України) Володимир Зеленський хоче не просто замінити керівну ланку заради заміни. Він також цінує перевірену компетентність, яку Аваков проявив під час успішного проведення дуже складної реформи поліції. Для Зеленського це рішення не було простим, але він вибудував чітку стратегію щодо свого ставлення до членів уряду”, — розповів Пристайко у відповіді на запитання журналіста з приводу рішення залишити на службі очільника МВС.
Як повідомляв УНН, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України. В результаті Арсена Авакова вкотре залишили на посаді міністра внутрішніх справ.
Також новопризначений Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук пояснив, чому Авакова залишили у новому уряді.
Раніше Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вказавши, що Глава держави, згідно із законодаством, не бере участі в ухваленні рішень щодо звільнення з посади голови МВС, натомість цим займається парламент.
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