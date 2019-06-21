Президент відповів на петицію за відставку Авакова
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вказавши, що Глава держави, згідно із законодаством, не бере участі в ухваленні рішень щодо звільнення з посади голови МВС, натомість цим займається парламент. Про це УНН повідомляє з посиланням на текст відповіді на петицію.
Йдеться про електронну петицію № 22/057092-еп “Про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ України А.Б.Авакова”, розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 2 червня 2019 року громадянином Р.П.Василенком.
"Звільнення з посади міністра внутрішніх справ України згідно з Конституцією України здійснюється за поданням Прем’єр-міністра України та належить до повноважень Верховної Ради України", - сказано у відповіді.
Аналіз чинного законодавства, як зазначається, свідчить, що відсторонення від посади та/або звільнення з посад службових осіб Президентом України можливе стосовно тих осіб, які призначаються Президентом України.
"Ураховуючи конституційні засади поділу державної влади та правового порядку в Україні, законодавчо визначені підстави для участі Президента України у відстороненні від посади та ухваленні рішення щодо звільнення з посади міністра внутрішніх справ України наразі відсутні", - йдеться у відповіді на петицію.
"Дякую усім, хто підтримав електронну петицію, за висловлену громадянську позицію та сподіваюсь на однакове зі мною розуміння конституційного обов’язку кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України", - зазначається у відповіді Зеленського.
Петиція за відставку Авакова на сайті президента набрала необхідну кількість голосів у ніч на 6 червня.