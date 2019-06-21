Президент відповів на петицію за відставку Авакова

КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вказавши, що Глава держави, згідно із законодаством, не бере участі в ухваленні рішень щодо звільнення з посади голови МВС, натомість цим займається парламент. Про це УНН повідомляє з посиланням на текст відповіді на петицію.