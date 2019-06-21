Президент ответил на петицию за отставку Авакова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова, указав, что Глава государства, согласно законодаством, не участвует в принятии решений об освобождении от должности главы МВД, зато этим занимается парламент. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст ответа на петицию.
Речь идет об электронной петиции № 22/057092-эп "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Украины А.Б.Авакова", размещенной на веб-сайте Официального интернет-представительства Президента Украины 2 июня 2019 года гражданином Р.П.Василенком.
"Увольнение с должности министра внутренних дел Украины согласно Конституции Украины осуществляется по представлению Премьер-министра Украины и относится к полномочиям Верховной Рады Украины", - говорится в ответе.
Анализ действующего законодательства, как указано, свидетельствует, что отстранение от должности и/или увольнение с должностей должностных лиц Президентом Украины возможно в отношении тех лиц, которые назначаются Президентом Украины.
"Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка в Украине, законодательно определенные основания для участия Президента Украины в отстранении от должности и принятии решения об увольнении с должности министра внутренних дел Украины пока отсутствуют", - говорится в ответе на петицию.
"Спасибо всем, кто поддержал электронную петицию, за выраженную гражданскую позицию и надеюсь на одинаковое со мной понимание конституционной обязанности каждого неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины", - отмечается в ответе Зеленского.
Петиция за отставку Авакова на сайте Президента набрала необходимое количество голосов в ночь на 6 июня.