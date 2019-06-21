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Президент ответил на петицию за отставку Авакова

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова, указав, что Глава государства, согласно законодаством, не участвует в принятии решений об освобождении от должности главы МВД, зато этим занимается парламент. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст ответа на петицию.

Президент ответил на петицию за отставку Авакова

Речь идет об электронной петиции № 22/057092-эп "О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Украины А.Б.Авакова", размещенной на веб-сайте Официального интернет-представительства Президента Украины 2 июня 2019 года гражданином Р.П.Василенком.

"Увольнение с должности министра внутренних дел Украины согласно Конституции Украины осуществляется по представлению Премьер-министра Украины и относится к полномочиям Верховной Рады Украины", - говорится в ответе.

Анализ действующего законодательства, как указано, свидетельствует, что отстранение от должности и/или увольнение с должностей должностных лиц Президентом Украины возможно в отношении тех лиц, которые назначаются Президентом Украины.

"Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка в Украине, законодательно определенные основания для участия Президента Украины в отстранении от должности и принятии решения об увольнении с должности министра внутренних дел Украины пока отсутствуют", - говорится в ответе на петицию.

"Спасибо всем, кто поддержал электронную петицию, за выраженную гражданскую позицию и надеюсь на одинаковое со мной понимание конституционной обязанности каждого неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины", - отмечается в ответе Зеленского.

Петиция за отставку Авакова на сайте Президента набрала необходимое количество голосов в ночь на 6 июня.

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