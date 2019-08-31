Арахамія: в Авакова є нелегальний гральний бізнес, але ми його легалізуємо
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що в міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є гральний бізнес, який планують легалізувати. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.
"Є багато питань, які асоціюють з цим міністром (Аваковим – ред.), багато корупційних. Наприклад, нелегальний гральний бізнес, але ми його легалізуємо нелегальний гральний бізнес", – сказав Арахамія.
Як повідомляв УНН, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України. В результаті Арсена Авакова вкотре залишили на посаді міністра внутрішніх справ.
Також новопризначений Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пояснив, чому Авакова залишили у новому уряді.
Нагадаємо, українці звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням покласти край нелегальному гральному бізнесу.