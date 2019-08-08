Українці попросили Президента приборкати нелегальний гральний бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Українці звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням покласти край нелегальному гральному бізнесу. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Глави держави, передає УНН.
"Вважаємо збільшення кількості гральних закладів в Україні недопустимим через їхню згубну дію на психологічний та фінансовий стан гравців та членів їхніх родин, що прямо впливає на розвиток злочинності в наших містах", - йдеться у тексті звернення.
Автор звернення - Роман Семенів. Він вважає, що приборкати нелегальний гральний бізнес можна шляхом:
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- введення обмеження на розташування гральних закладів та букмекерських контор в радіусі не менше 500 метрів від навчальних закладів;
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- введення заборони на розміщення азартних ігрових залів, лото-маркетів, національних лотерей і т.д. у нежитлових приміщеннях житлових будинків;
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- обмеження роботи лото-маркетів, національних лотерей, букмекерських контор та будь-яких інших ігрових залів, пов'язаних з азартними іграми, у будь-яких місцях, крім п’ятизіркових готелів.
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"Впровадження вищезгаданих заходів, безперечно, буде мати позитивний вплив як на психологічне, так і на фінансове здоров’я українців", - йдеться у тексті петиції.
Петиція була зареєстрована 6 серпня. Наразі триває збір підписів, голоси віддали вже 477 осіб з 25 тисяч необхідних.