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Украинцы попросили Президента обуздать нелегальный игорный бизнес

Украинцы попросили Президента обуздать нелегальный игорный бизнес

Киев  •  УНН

 • 13659 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой положить конец нелегальному игорному бизнесу. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Главы государства, передает УНН.

"Считаем увеличение количества игорных заведений в Украине недопустимым из-за их пагубного воздействия на психологическое и финансовое положение игроков и членов их семей, что напрямую влияет на развитие преступности в наших городах", - говорится в тексте обращения.

Автор обращения - Роман Семенив. Он считает, что обуздать нелегальный игорный бизнес можно путем:

  • введения ограничения на расположение игорных заведений и букмекерских контор в радиусе не менее 500 метров от учебных заведений;
  • введения запрета на размещение азартных игровых залов, лото-маркетов, национальных лотерей и т.д. в нежилых помещениях жилых домов;
  • ограничения работы лото-маркетов, национальных лотерей, букмекерских контор и любых других игровых залов, связанных с азартными играми, в любых местах, кроме пятизвездочных отелей.

"Внедрение вышеуказанных мероприятий, безусловно, будет иметь положительное влияние как на психологическое, так и на финансовое здоровье украинцев", - говорится в тексте петиции.

Петиция была зарегистрирована 6 августа. Сейчас идет сбор подписей, голоса отдали уже 477 человек из 25 000 необходимых.

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