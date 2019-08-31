Арахамия: у Авакова есть нелегальный игорный бизнес, но мы его легализируем

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111918 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122609 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114141 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120121 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125325 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150884 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150493 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140690 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195069 просмотра

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Арахамия: у Авакова есть нелегальный игорный бизнес, но мы его легализируем

Арахамия: у Авакова есть нелегальный игорный бизнес, но мы его легализируем

Киев  •  УНН

 • 51641 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром (Аваковым - ред.), много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы его легализируем нелегальный игорный бизнес", - сказал Арахамия.

Как сообщал УНН, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В результате Арсена Авакова в очередной раз оставили на должности министра внутренних дел.

Также новый Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему Авакова оставили в новом правительстве.

Напомним, украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой положить конец нелегальному игорному бизнесу.

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