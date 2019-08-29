ЗЕ!міністри: хто вони члени нового Кабміну

Україна отримала новий Уряд. УНН пропонує познайомитися з новими міністрами.

Олексій Гончарук — Прем’єр-міністр України

Народився 7 липня 1984 року.

Гончарука “вважають молодим, добре освіченим технократом і реформатором”.

До приходу в Офіс Президента він очолював Офіс ефективного регулювання. Це структура, яка має фінансування Європейського Союзу.

Діяльність центру спрямована на покращення умов ведення бізнесу та інвестиційної привабливості України. У 2014 році під час парламентських виборів був першим номером у списку партії “Сила людей”. Але ця політична сила не отримала жодного місця в парламенті. Працював позаштатним радником колишнього Міністра екології та природних ресурсів, а згодом радником міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

Дмитро Кулеба — віцепрем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції

Дипломат, до призначення в уряд перебував на посаді Постійного представника України при Раді Європи.

Народився 19 квітня 1981 року в м. Суми.

У 2003 році Дмитро Кулеба почав свою дипломатичну кар’єру в Міністерстві закордонних справ України після закінчення Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2005-2009 роках був призначений до Постійного представництва України при ОБСЄ.

З 2010 по 2012 рік він працював в секретаріаті Міністра закордонних справ України, де відповідав за зв’язки з громадськістю та питання багатосторонньої дипломатії, зокрема головування України в Комітеті міністрів Ради Європи (2011 р.).

У 2013 році обіймав посаду радника Віце-прем’єр-міністра України.

Змінивши державну службу на роботу у недержавному секторі, з жовтня 2013 року по червень 2014 року працював главою правління Фонду культурної дипломатії “UART”.

У 2014 році він повернувся на дипломатичну службу в якості посла з особливих доручень для запуску стратегічних комунікацій та публічної дипломатії в МЗС України.

У 2006 р. він отримав ступінь кандидата наук в галузі міжнародного права у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Михайло Федоров — віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації

Радник Президента України, координатор діджитал-напрямку

Народився 21 січня 1991 року у місті Василівка Запорізької області.

Випускник факультету соціології та управління Запорізького національного університету. Операційний директор в освітньому проекті для підприємців “Суперлюди”. Підприємець, засновник компанії “SMMSTUDIO”. Організатор Facebook Marketing Conf. Керівник діджитал-напрямку у команді кандидата у президенти України Володимира Зеленського під час президентської кампанії 2019 року.

Тимофій Милованов — міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства

Тимофій Милованов — почесний президент Київської школи економіки (KSE) та член Ради Нацбанку України.

Народився у Києві 15 березня 1975 року

Закінчив КПІ і Києво-Могилянську академію, отримавши дипломи магістра.

У 1999 році — ступінь магістра економіки в Київській школі економіки.

У 2004 році — ступінь PhD з економіки в Університеті Вісконсін-Медісон.

Викладав у Пенсильванському університеті, Університеті Бонна, Університеті штату Пенсільванія та Університеті Піттсбурга. Займається дослідженнями в галузі теорії ігор, теорії контрактів та інституційного дизайну.

Є співзасновником аналітичної платформи VoxUkraine.

7 липня 2016 року призначений членом ради Національного банку України строком на п’ять років.

Оксана Маркарова — міністр фінансів України

Народилась 28 жовтня 1976 року у м. Рівне.

Отримала ступінь магістра з екології у Києво-Могилянській академії та ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів та торгівлі в Університеті Індіани (Блумінгтон/США).

1998 — 1999 рр.- радник з питань економічної політики в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund (тепер в управлінні Horizon Capital).

2000 рік — практика у Світовому банку в Сполучених Штатах Америки, працювала в групі банків та фінансових ринків регіону Європи та Центральної Азії.

2001 — 2003 рр.- менеджер з зовнішніх та корпоративних зв’язків в фонді прямих інвестицій.

2003 — 2010 рр.- Голова Правління (Президент) компанії ЗАТ ІК “ІТТ-Інвест”.

2010 — 2015 рр.- Голова Правління (Президент) ПАТ Інвестиційна компанія “ІТТ-Інвест”.

2015 — 2016 рр.- заступник Міністра фінансів України — керівник апарату. Відповідала за реформування системи управління державними фінансами і була співавторкою успішної програми макроекономічної стабілізації в Україні.

29 квітня 2016 р. — Перший заступник Міністра фінансів України.

8 червня 2018 р. — призначена в.о. Міністра фінансів України.

22 листопад 2018 р.- призначена Міністром фінансів України.

Олексій Оржель — міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України

Експерт у сфері паливно-енергетичного комплексу, також він очолює сектор Енергетика Офісу ефективного регулювання (BRDO).

Народився 26 січня 1984 року. Свого часу він закінчив Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ КПІ, отримавши ступінь магістра за спеціальністю Енергетичний менеджмент.

З 2006 по 2014 рік працював у Національному регуляторі у сфері енергетики. З 2014 року працює в приватному секторі.

Очолює Українську асоціацію відновлюваної енергетики.

У 2019 році на парламентських виборах він був № 16 у партії Слуга народу та став депутатом Верховної Ради.

Владислав Криклій — міністр інфраструктури України

Владислав Криклій керував Головним сервісним центром МВС України з листопада 2015 року, обраний народним депутатом від партії Слуга народу (№ 12 у списку).

Народився у Києві 23 листопада 1986 року.

У 2009 році отримав ступінь магістра економічних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2002-го до 2008 року — начальник відділу роботи з цінними паперами на фондовому ринку в КБ Інтербанк.

2008-2010 рр. — робота у департаменті корпоративних фінансів в інвестиційній компанії Аструм інвестиційний менеджмент.

2011-2013 рр. — директор ТОВ Кіно-театр.

З 2014-го по 2015 рік був радником міністра внутрішніх справ.

З березня до листопада 2015 року — заступник начальника ДАІ (займався його ліквідацією).

З листопада 2015 року — начальник Головного сервісного центру МВС України.

Олена Бабак — міністр розвитку громад і територій України

Народилася у місті Кривий Ріг (Дніпропетровська область), 27 вересня 1969 року.

У 1991 році з відзнакою закінчила Київський педагогічний інститут іноземних мов.

З 1998 по 1998 рік проходила навчання в магістратурі у Сполучених Штатах Америки.

У період з 1994 по 1996 рік у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Гранд 93” працювала на посаді менеджера.

З 1993 по 1996 рік — офіс-менеджер, аналітик, координатор проектів міжнародної допомоги з реструктуризації підприємств житлово-комунального господарства.

У 1998 році стає приватним підприємцем, керівником міжнародних проектів, старший спеціаліст з питань ціноутворення.

У 2004 році стала співзасновником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю “Інститут місцевого розвитку”.

Здійснювала керівництво консалтинговими та аналітично-дослідними проектами.

У період з 2007 по 2013 рік входила до складу робочих груп з питань реформування житлово-комунального господарства, щодо підвищення енергоефективності в житлових і громадських будівлях.

У 2014 році балотувалася в народні депутати України за списком Партії “Об’єднання “Самопоміч”.

Анна Новосад — міністр освіти і науки України

Народилася 28 липня 1990 року.

У 2007 році закінчила Український гуманітарний ліцей при КНУ імені Тараса Шевченка. У 2011 році отримала ступінь бакалавра з політології у Києво-Могилянській академії.

У 2013 році отримала ступінь магістра європейських студій в університеті Маастрихта, Нідерланди. Є стипендіатом Фонду відкритого суспільства.

2012-2013 рр. стажувалася в аналітичних центрах Іспанії та Чехії, учасник українсько-канадської парламентської програми.

З 2014 року працювала у Міносвіти. З березня по листопад 2014 року було радником міністра, а у грудні 2017 року очолила управління міжнародної співпраці і європейської інтеграції МОН.

У грудні 2017 року почала працювати генеральним директором директорату стратегічного планування та європейської інтеграції.

Зоряна Скалецька — міністр охорони здоров’я України

Народилася 1980 року.

Доцент Національного університету “Києво-Могилянська академія”, докторка правових наук, головна експертка медичної групи Реанімаційного Пакету Реформ, експертка Центру підтримки реформ при Кабміні.

Викладає курси “Правове регулювання охорони здоров’я” та “Основи медичного права”.

Очолює громадську організацію “Форум здоров’я” і є членом Всесвітньої Асоціації медичного права.

Володимир Бородянський — міністр культури, молоді та спорту України

Володимир Бородянський зараз обіймає посаду позаштатного радника президента України.

Народився 15 січня 1974 року в Новому Роздолі.

У 1997 році закінчив фінансово-економічний факультет за спеціальністю Фінанси і кредит Київського національного економічного університету.

З 2000 року керував відділом управління медіа-активами Альфа-банку (відповідав за реалізацію бізнес-проектів: Новий канал, Наше радіо, Московський комсомолець в Україні).

У 2004 році став генеральним директором телеканалу СТБ.

З березня 2012 року очолював медіагрупу StarLightMedia.

Пішов Бородянський з посади директора StarLightMedia у середині грудня 2018 року.



Юлія Соколовська — міністр соціальної політики України

Радник у Міністерстві фінансів. Раніше була директоркою департаменту витрат бюджету соціальної сфери в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Навчалася у Національній академії держуправління при президентові України, КНЕУ, Об’єднаному віденському інституті.

Раніше працювала керівницею напрямку “Підтримки реформи охорони здоров’я” у USAID. Це програма для налагодження системи надання послуг з профілактики та лікування ВІЛ-інфекції.

Арсен Аваков — міністр внутрішніх справ України

Народився 2 січня 1964 року в Баку в сім’ї військовослужбовців.

В 1988 р. закінчив Харківський політехнічний університет по спеціальності “автоматизовані системи управління” і отримав кваліфікацію “інженер-системотехнік”.

З 1981 по 1983 рік — інженер харківського НДІ охорони води

У 1990 році заснував одне з найперших в Україні акціонерних товариств — АТ “Інвестор”, в якому посів пост президента;

У 1992 році заснував і очолив комерційний банк “Базис”;

У 2002 році обраний членом виконавчого комітету Харківської міської ради;

З 2005 по 2010 рік — голова Харківської обласної державної адміністрації; Був звільнений з посади внаслідок висловлення йому недовіри

Після відставки вийшов з політичної партії “Наша Україна” і очолив обласну організацію політичної партії “Батьківщина”

Восени 2010 року балотувався в мери Харкова. Виборчу кампанію програв і поступився своїм місцем Геннадію Кернесу.

Депутат Харківської обласної ради 5 та 6 скликань;

З 2012 року — народний депутат України 7-го скликання обраний за списками ВО “Батьківщина” (№ 24 у списку).

Голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Комітату Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України; член міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної Ради України та Федерального зібрання Російської Федерації; член постійної делегації в парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва;

22 лютого 2014 року ВРУ призначила А.Авакова в.о. глави МВС України.

З 27 лютого 2014 року — міністр внутрішніх справ України.

Оксана Коляда — міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України

Народилась 4 вересня 1980 року, м. Волочиськ, Хмельницької області.

Полковник запасу. Учасник бойових дій.

2002 р. — закінчила Львівський інститут внутрішніх справ, спеціальність правознавство.

2007 р. — отримала диплом магістра права у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

2003 — 2015 рр. служба в МВС

2015-2017 року служба в ЗСУ. Начальник управління комунікації та преси Міністерства оборони України.

2016 — 2017 рр. розробник спеціалізованих курсів для журналістів, що працюють у зоні проведення АТО

Під час роботи в управлінні комунікації та преси Оксана Коляда започаткувала перші в Україні курси навчання та акредитації військових журналістів. Ефективність цього проекту була оцінена міжнародними спостерігачами, досвід їх створення вивчали представники низки країн НАТО, експерти ОБСЄ.

Працюючи у зоні АТО/ООС Оксана Коляда розпочала процес створення регіональних військових прес-центрів (Авдіївка, Сєвєродрнецьк ). Під час загострення бойових дій в Авдіївці у січні 2017 року Коляда, в Авдіївці, створює повноцінний прес-центр, координує роботу українських та іноземних журналістів, організовує прямі включення та працює безпосередньо на передовій (Промка, Зеніт, Бутівка).

Протягом 3 місяців 2017 р. — заступник Командувача АТО.

2015 — 2017 рр. — учасник проекту “Реформа державних комунікацій” за підтримки уряду Великої Британії.

2016 — 2017 рр. — Голова робочої групи Комітету реформ Міністерства оборони України з розробки системи стратегічних комунікацій у Збройних Силах України.

13 березня 2019 року призначена на посаду заступника Міністра у справах ветеранів

Дмитро Дубілет — міністр Кабінету Міністрів України

Український бізнесмен, співзасновник віртуального банку Monobank.

Народився 8 жовтня 1985 року в Дніпрі.

У 1996-2002 роках — навчався в початковій школі № 55, потім в школі № 23 в м Дніпро.

У 2000 році — навчався в школі Roycemore (Іллінойс, США).

У 2004 році чотири місяці вивчав маркетинг в Hochschule Merseburg (Мерзебург, Німеччина).

У 2006 році отримав ступінь бакалавра на факультеті міжнародних відносин в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

У 2011 році закінчив Лондонську бізнес-школу.

У 2005-2010 роках — засновник і керівник Fine Web (Київ).

У 2010-2016 роках — it-директор ПриватБанку (Дніпро).

З 2015 року займався розвитком порталу iGov, який повинен боротися з корупцією і підвищувати ефективність роботи чиновників. З липня 2017 система дозволяла замовити біометричний паспорт в 10 областях і Києві.

У 2016 році Дубілет разом з іншими співзасновниками — своїм батьком Олександром Дубілетом, Олегом Горохівським, Михайлом Рогальський і іншими — заснував FinTech Band — проект, який надає IT-послуги українським банкам.

У 2017 році запустив Monobank — перший в Україні банк без відділень, усі послуги проводяться за допомогою мобільних додатків, працює за ліцензією Universal Bank, який входить до групи “ТАС” Сергія Тігіпка.

16 липня 2019 року Дмитро Дубілет став радником в.о. глави СБУ Івана Баканова.

Денис Малюська — міністр юстиції

Голова правління BRDO/World Bank Group

Юрист, який спеціалізується у напрямках регулювання підприємницької діяльності, врегулювання спорів та банкрутства. Є консультантом Групи Світового банку з 2010 року та у цій якості надавав технічну підтримку урядам України та країн Центральної Азії. Пройшов навчання у КНУ ім.Тараса Шевченка та Університету Лондона.

Вадим Пристайко — міністр закордонних справ

Народився 20 лютого 1970 року в Одеській області.

У 1994 році закінчив Київський політехнічний інститут.

У 1998 році — Українську академію зовнішньої торгівлі, магістр. Володіє англійською, російською мовами.

У 2014-2017 був заступником міністра закордонних справ України — керівником апарату, першим заступником міністра закордонних справ України, у 2017-му був призначений головою місії України при НАТО.

Указом Президента України 22 травня 2019 року призначений заступником глави Адміністрації Президента України. Указом

Президента України 25 червня 2019 року призначений заступником керівника Офісу Президента України.

Андрій Загороднюк — міністр оборони

Є колишнім керівником Проектного офісу реформ Міністерства оборони України. Закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Університет Уарвік та Оксфордський університет. Має більше 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничо-видобувній і виробничій галузях. З 2014 року — громадський активіст, волонтер ЗСУ.