ЗЕ!министры: кто они члены нового Кабмина

Украина получила новое правительство. УНН предлагает познакомиться с новыми министрами.

Алексей Гончарук — Премьер-министр Украины

Родился 7 июля 1984 года.

Гончарука “считают молодым, хорошо образованным технократом и реформатором”.

До прихода в Офис Президента он возглавлял Офис эффективного регулирования. Это структура, которая получает финансирование Европейского Союза.

Деятельность центра направлена на улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины.

В 2014 году во время парламентских выборов был первым номером в списке партии “Сила людей”. Но эта политическая сила не получила ни одного места в парламенте.

Работал внештатным советником бывшего Министра экологии и природных ресурсов, а затем советником министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Дмитрий Кулеба — вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Дипломат, до назначения в правительство занимал должность Постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Родился 19 апреля 1981 года в г. Сумы.

В 2003 году Дмитрий Кулеба начал свою дипломатическую карьеру в Министерстве иностранных дел Украины после окончания Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2005-2009 годах был назначен в Постоянное представительство Украины при ОБСЕ.

С 2010 по 2012 год он работал в секретариате министра иностранных дел Украины, где отвечал за связи с общественностью и вопросы многосторонней дипломатии, в частности председательства Украины в Комитете министров Совета Европы (2011 г.).

В 2013 году занимал должность советника вице-премьер-министра Украины.

Сменив государственную службу на работу в негосударственном секторе, с октября 2013 года июнь 2014 работал главой правления Фонда культурной дипломатии “UART”.

В 2014 году он вернулся на дипломатическую службу в качестве посла по особым поручениям для запуска стратегических коммуникаций и публичной дипломатии в МИД Украины.

В 2006 г. он получил степень кандидата наук в области международного права в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Михаил Федоров — вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации

Советник Президента Украины, координатор диджитал-направления

Родился 21 января 1991 в городе Васильевка Запорожской области.

Выпускник факультета социологии и управления Запорожского национального университета. Операционный директор в образовательном проекте для предпринимателей “Суперлюди”. Предприниматель, основатель компании “SMMSTUDIO”. Организатор Facebook Marketing Conf.

Руководитель диджитал-направления в команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во время президентской кампании 2019 года.

Тимофей Милованов — министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Тимофей Милованов — почетный президент Киевской школы экономики (KSE) и член Совета Нацбанка Украины.

Родился в Киеве 15 марта 1975 году.

Закончил КПИ и Киево-Могилянской академии, получив дипломы магистра.

В 1999 году — степень магистра экономики в Киевской школе экономики.

В 2004 году — степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон.

Преподавал в Пенсильванском университете, Университете Бонна, Университете штата Пенсильвания и Университете Питтсбурга. Занимается исследованиями в области теории игр, теории контрактов и институционального дизайна.

Является соучредителем аналитической платформы VoxUkraine.

7 июля 2016 назначен членом совета Национального банка Украины сроком на пять лет.

Оксана Маркарова — министр финансов Украины

Родилась 28 октября 1976 в г.Ровно.

Получила степень магистра по экологии в Киево-Могилянской академии и степень магистра в области международных публичных финансов и торговли в Университете Индианы (Блумингтон/США).

1998 — 1999 гг.- советник по вопросам экономической политики в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital).

2000 год — практика во Всемирном банке в США, работала в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии.

2001 — 2003 гг.- менеджер по внешним и корпоративным связям в фонде прямых инвестиций.

2003 — 2010 гг.- Председатель Правления (Президент) компании ЗАО ИК “ИТТ-Инвест”.

2010 — 2015 гг.- Председатель Правления (Президент) ПАО Инвестиционная компания “ИТТ-Инвест”.

2015 — 2016 гг.- заместитель Министра финансов Украины — руководитель аппарата. Отвечала за реформирование системы управления государственными финансами и была соавтором успешной программы макроэкономической стабилизации в Украине.

29 апреля 2016 г. — Первый заместитель Министра финансов Украины.

8 июня 2018 г. — назначена и.о. Министра финансов Украины.

22 ноября 2018 г.- предназначена Министром финансов Украины.

Алексей Оржель — министр энергетики и защиты окружающей среды Украины

Эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса, также он возглавляет сектор Энергетика Офиса эффективного регулирования (BRDO).

Родился 26 января 1984 года. В свое время он окончил Институт энергосбережения и энергоменеджмента НТУУ КПИ, получив степень магистра по специальности Энергетический менеджмент.

С 2006 по 2014 год работал в Национальном регуляторе в сфере энергетики. С 2014 года работает в частном секторе.

Возглавляет Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики.

В 2019 году на парламентских выборах он был № 16 в партии Слуга народа и стал депутатом Верховной Рады.

Владислав Криклий — министр инфраструктуры Украины

Владислав Криклий руководил Главным сервисным центром МВД Украины с ноября 2015 года, избран народным депутатом от партии Слуга народа (№ 12 в списке).

Родился в Киеве 23 ноября 1986 года.

В 2009 году получил степень магистра экономических наук Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

С 2002-го до 2008 года — начальник отдела по работе с ценными бумагами на фондовом рынке в КБ Интербанк.

2008-2010 гг. — работа в департаменте корпоративных финансов в инвестиционной компании Аструм инвестиционный менеджмент.

2011-2013 гг. — директор ООО Кино-театр.

С 2014-го по 2015 год был советником министра внутренних дел.

С марта по ноябрь 2015 года — заместитель начальника ГАИ (занимался его ликвидацией).

С ноября 2015 года — начальник Главного сервисного центра МВД Украины.

Елена Бабак — министр развития общин и территорий Украины

Родилась в городе Кривой Рог (Днепропетровская область), 27 сентября 1969 года.

В 1991 году с отличием окончила Киевский педагогический институт иностранных языков.

С 1998 по 1998 год проходила обучение в магистратуре в Соединенных Штатах Америки.

В период с 1994 по 1996 год в Обществе с ограниченной ответственностью “Гранд 93” работала в должности менеджера.

С 1993 по 1996 год — офис-менеджер, аналитик, координатор проектов международной помощи по реструктуризации предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В 1998 году становится частным предпринимателем, руководителем международных проектов, старший специалист по вопросам ценообразования.

В 2004 году стала соучредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью “Институт местного развития”.

Осуществляла руководство консалтинговыми и аналитически-исследовательскими проектами.

В период с 2007 по 2013 годы входила в состав рабочих групп по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства, по повышению энергоэффективности в жилых и общественных зданиях.

В 2014 году баллотировалась в народные депутаты Украины по списку Партии “Объединение ”Самопомощь“.

Анна Новосад — министр образования и науки Украины

Родилась 28 июля 1990 года.

В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. В 2011 году получила степень бакалавра по политологии в Киево-Могилянской академии.

В 2013 году получила степень магистра европейских студий в университете Маастрихта, Нидерланды. Есть стипендиатом Фонда открытого общества.

2012-2013 гг. Стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинской-канадской парламентской программы.

С 2014 года работала в Минобразования. С марта по ноябрь 2014 было советником министра, а в декабря 2017 возглавила управления международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

В декабря 2017 года начала работать генеральным директором директората стратегического планирования и европейской интеграции.

Звездная Скалецкая — министр здравоохранения Украины

Родилась в 1980 году.

Доцент Национального университета “Киево-Могилянская академия”, докторша правовых наук, главная експертка медицинской группы реанимационное пакета Реформ, експертка Центра поддержки реформ при Кабмине.

Преподает курсы “Правовое регулирование охраны здоровья” и “Основы медицинского права”.

Возглавляет общественную организацию “Форум здоровья” и является членом Всемирной Ассоциации медицинского права.

Владимир Бородянский — министр культуры, молодежи и спорта Украины

Владимир Бородянский сейчас занимает должность внештатного советника президента Украины.

Родился 15 января 1974 в Новом Роздоле.

В 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности Финансы и кредит Киевского национального экономического университета.

С 2000 года руководил отделом управления медиа-активами Альфа-банка (отвечал за реализацию бизнес-проектов: Новый канал, Наше радио, Московский комсомолец в Украине).

В 2004 году стал генеральным директором телеканала СТБ.

С марта 2012 года возглавлял медиагруппу StarLightMedia.

Пошел Бородянский с должности директора StarLightMedia в середине декабря 2018 года.



Юлия Соколовская — министр социальной политики Украины

Советник в Министерстве финансов. Ранее была директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Училась в Национальной академии госуправления при президенте Украины, КНЭУ, Объединенном венском институте.

Ранее работала руководительницей направлении “Поддержки реформы здравоохранения” в USAID. Это программа для налаживания системы предоставления услуг по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции.

Арсен Аваков — министр внутренних дел Украины

Родился 2 января 1964 года в Баку в семье военнослужащих.

В 1988 окончил Харьковский политехнический университет по специальности “автоматизированные системы управления” и получил квалификацию “инженер-системотехник”.

С 1981 по 1983 год — инженер харьковского НИИ охраны воды

В 1990 году основал одно из первых в Украине акционерных обществ — АО “Инвестор”, в котором занял пост президента;

В 1992 году основал и возглавил коммерческий банк “Базис”;

В 2002 году избран членом исполнительного комитета Харьковского городского совета;

С 2005 по 2010 год — председатель Харьковской областной государственной администрации. Был освобожден от должности в результате выражения ему недоверия

После отставки вышел из партии “Наша Украина” и возглавил областную организацию политической партии “Батькивщина”

Осенью 2010 года баллотировался в мэры Харькова. Избирательную кампанию проиграл и уступил свое место Геннадию Кернесу.

Депутат Харьковского областного совета 5 и 6 созывов;

С 2012 года — народный депутат Украины 7-го созыва избран по спискам ВО “Батькивщина” (№ 24 в списке).

Председатель подкомитета по вопросам законодательства о статусе народного депутата Украины комитат Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины; член межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального собрания Российской Федерации; член постоянной делегации в парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества;

22 февраля 2014 ВРУ назначила Авакова и.о. главы МВД Украины.

С 27 февраля 2014 года — министр внутренних дел Украины

Оксана Коляда — министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины

Родилась 4 сентября 1980, г.Волочиск Хмельницкой области.

Полковник запаса. Участник боевых действий.

2002 г. — окончила Львовский институт внутренних дел по специальности правоведение.

2007 — получила диплом магистра права в Львовском государственном университете внутренних дел.

2003 — 2015 гг. Служба в МВД

2015-2017 года служба в ВСУ. Начальник управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины.

2016 — 2017 гг. Создатель специализированных курсов для журналистов, работающих в зоне проведения АТО

Во время работы в управлении коммуникации и прессы Оксана Коляда начала первые в Украине курсы обучения и аккредитации военных журналистов. Эффективность этого проекта была оценена международными наблюдателями, опыт их создания изучали представители ряда стран НАТО, эксперты ОБСЕ.

Работая в зоне АТО/ООС Оксана Коляда начала процесс создания региональных военных пресс-центров (Авдеевка, Северодрнецьк). Во время обострения боевых действий в Авдеевке в январе 2017 Коляда, в Авдеевке, создает полноценный пресс-центр, координирует работу украинских и иностранных журналистов, организует прямые включения и работает непосредственно на передовой (ПромКом, Зенит, Бутовка).

В течение 3 месяцев 2017 г. — заместитель командующего АТО.

2015 — 2017 гг. — участник проекта “Реформа государственных коммуникаций” при поддержке правительства Великобритании.

2016 — 2017 гг. — Глава рабочей группы Комитета реформ Министерства обороны Украины по разработке системы стратегических коммуникаций в Вооруженных Силах Украины.

13 марта 2019 назначена на должность заместителя Министра по делам ветеранов.

Дмитрий Дубилет — министр Кабинета Министров Украины

Украинский бизнесмен, соучредитель виртуального банка Monobank.

Родился 8 октября 1985 года в Днепре.

В 1996-2002 годах — учился в начальной школе № 55, затем в школе № 23 в г. Днепр.

В 2000 году — учился в школе Roycemore (Иллинойс, США).

В 2004 году четыре месяца изучал маркетинг в Hochschule Merseburg (Мерзебург, Германия).

В 2006 году получил степень бакалавра на факультете международных отношений в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

В 2011 году окончил Лондонскую бизнес-школу.

В 2005-2010 годах — основатель и руководитель Fine Web (Киев).

В 2010-2016 годах — it-директор ПриватБанка (Днепр).

С 2015 года занимался развитием портала iGov, который должен бороться с коррупцией и повышать эффективность работы чиновников. С июля 2017 система позволяла заказать биометрический паспорт в 10 областях и Киеве.

В 2016 году Дубилет вместе с другими соучредителями — своим отцом Александром Дубилетом, Олегом Гороховским, Михаилом Рогальский и другими — основал FinTech Band — проект, который предоставляет IT-услуги украинским банкам.

В 2017 году запустил Monobank — первый в Украине банк без отделений, все услуги проводятся с помощью мобильных приложений, работает по лицензии Universal Bank, который входит в группу “ТАС” Сергея Тигипко.

16 июля 2019 Дмитрий Дубилет стал советником и.о. главы СБУ Ивана Баканова.

Денис Малюська — министр юстиции

Председатель правления BRDO/World Bank Group

Юрист, специализирующийся в направлениях регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства. Является консультантом Группы Всемирного банка с 2010 года и в этом качестве оказывал техническую поддержку правительствам Украины и стран Центральной Азии. Прошел обучение в КНУ им и Университета Лондона.

Вадим Пристайко — министр иностранных дел

Родился 20 февраля 1970 в Одесской области.

В 1994 году окончил Киевский политехнический институт.

В 1998 году — Украинскую академию внешней торговли, магистр. Владеет английским, русским языками.

В 2014-2017 был заместителем министра иностранных дел Украины — руководителем аппарата, первым заместителем министра иностранных дел Украины, в 2017-м был назначен главой миссии Украины при НАТО.

Указом Президента Украины 22 мая 2019 назначен заместителем главы Администрации Президента Украины. Указом

Президента Украины 25 июня 2019 назначен заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Андрей Загороднюк — министр обороны

Является бывшим руководителем Проектного офиса реформ Министерства обороны Украины. Окончил Киевский национальный университет им. Т.Шевченко, Университет Уарвик и Оксфордский университет. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года — общественный активист, волонтер ВСУ.