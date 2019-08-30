Гончарук пояснив, чому Авакова залишили у новому уряді
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Рішення залишити Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ було одним із найскладніших, які приймалися під час формування уряду. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час спілкування із журналістами у п’ятницю, передає УНН.
"Чому рішення було прийняте його (Авакова – ред.) зараз залишити. З одного міркування – найголовнішого – у країні війна. І в умовах війни людина, яка відповідає за найбільший безпековий блок в уряді, враховуючи що уряд досить молодий…, враховуючи, що пан Аваков брав участь в забезпеченні проведення чесних виборів… За сукупністю всіх цих плюсів у мінусів команда прийняла рішення залишити пана Авакова у складі уряду", - сказав Гончарук.
За його словами, він особисто і Президент Володимир Зеленьский мали розмову з Аваковим, були "дуже чітко окреслені червоні лінії".
"Ми з ним (Аваковим – ред.) поговоримо, я думаю, що не один раз, і уважно подивимося, що відбувається всередині міністерства", - додав прем’єр.
Гончарук зазначив: якщо преса, громадянське суспільство "буде мати конкретні предметні претензії – перша серйозна підстава вважати, що модель поведінки якась така, яка не може бути припустимою, – будь-яка людина – не лише Аваков – має піти".
Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України. З попереднього складу Кабміну в новому уряді залишилися Оксана Маркарова та Арсен Аваков.