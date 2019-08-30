Гончарук объяснил, почему Авакова оставили в новом правительстве

"Почему решение было принято его (Авакова - ред.) сейчас оставить. С одного рассуждения - главного - в стране война. И в условиях войны человек, который отвечает за самый безопасностный блок в правительстве, учитывая, что правительство довольно молодое..., учитывая, что господин Аваков принимал участие в обеспечении проведения честных выборов... По совокупности всех этих плюсов в минусов команда приняла решение оставить господина Авакова в составе правительства", - сказал Гончарук.

По его словам, он лично и Президент Владимир Зеленьский беседовали с Аваковым, были "очень четко очерчены красные линии".

"Мы с ним (Аваковым - ред.) поговорим, я думаю, что не один раз, и внимательно посмотрим, что происходит внутри министерства", - добавил премьер.

Гончарук отметил, что если пресса, гражданское общество "будет иметь конкретные предметные претензии - первое серьезное основание считать, что модель поведения какая-то, которая не может быть допустимой, - любой человек - не только Аваков - должен уйти".

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Из прежнего состава Кабмина в новом правительстве остались Оксана Маркарова и Арсен Аваков.