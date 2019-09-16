Пристайко розповів про “формулу Зеленського”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів в чому полягає “формула Зеленського” щодо вирішення внутрішніх проблем в Україні. Про це він розповів в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Є "формула Зеленського”. Формула Зеленського значить що ми зробимо всі кроки, які ми можемо зробити... на все про все у нас є від півроку до року, у нас немає п’яти років. Оце є умовно "формула Зеленського”, — сказав Пристайко.
При чому, голова МЗС підкреслив, що наразі за Україною стоїть не так багато міжнародних партнерів й варто звернути увагу на сигнали, щодо пом’якшення заходів стримування щодо Росії, що були запроваджені з боку західних країн через її агресію.
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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розраховує на вирішення “нормандською четвіркою” трьох важливих питань. Зокрема, Зеленський повідомив, що під час нормандської зустрічі обговорюватимуть мінські домовленості і формулу Штайнмаєра.