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Пристайко розповів про “формулу Зеленського”

Пристайко розповів про “формулу Зеленського”

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів в чому полягає “формула Зеленського” щодо вирішення внутрішніх проблем в Україні. Про це він розповів в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

“Є "формула Зеленського”. Формула Зеленського значить що ми зробимо всі кроки, які ми можемо зробити... на все про все у нас є від півроку до року, у нас немає п’яти років. Оце є умовно "формула Зеленського”, — сказав Пристайко.

При чому, голова МЗС підкреслив, що наразі за Україною стоїть не так багато міжнародних партнерів й варто звернути увагу на сигнали, щодо пом’якшення заходів стримування щодо Росії, що були запроваджені з боку західних країн через її агресію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В МЗС сподіваються звільнити всіх ув’язнених Росією українців

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розраховує на вирішення “нормандською четвіркою” трьох важливих питань. Зокрема, Зеленський повідомив, що під час нормандської зустрічі обговорюватимуть мінські домовленості і формулу Штайнмаєра.

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