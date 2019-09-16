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Зеленський розраховує на вирішення "нормандською четвіркою" трьох важливих питань

Зеленський розраховує на вирішення "нормандською четвіркою" трьох важливих питань

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Україна розраховує, що під час зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) вдасться вирішити питання обміну, розведення військ і проведення виборів на Донбасі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою у Києві, передає кореспондент УНН.

"Там має бути вирішення – не підняття теми, а вирішення – питання остаточного обміну всіх наших полонених. Друге питання – остаточне вирішення із чіткими термінами розведення військ – Золоте, Петрівське, а потім з чіткими термінами, коли ми розводимо війська вздовж усієї території. Якщо ми говоримо про вибори на тимчасово окупованій території, то мають бути чіткі терміни виведення військ до виборів з тимчасово окупованих територій", - зазначив Зеленський.

За його словами, наразі невідомо, чи зможуть сторони вирішити всі ці питання під час однієї зустрічі. Утім, важливо буде, якщо ця зустріч у "нормандському форматі" врешті відбудеться.

При цьому він додав, що вважає неприпустимим проведення зустрічей у "нормандському форматі" раз на три роки, коли в Україні йде війна і щодня гинуть люди.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що, за словами голови МЗС України Вадима Пристайка, Президент України Володимир Зеленського очікує від саміту лідерів країн "нормандського формату", у якому обговорюється врегулювання на Донбасі, зміцнення того прогресу, який був досягнутий, для того, щоб рухатися далі, зокрема, щодо продовження розведення сил і засобів на визначених ділянках на Донбасі, спрощення життя для жителів Донбасу, питання звільнення усіх бранців Кремля. 

Українські Національні Новини

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