Зеленский рассчитывает на решение "нормандской четверкой" трех важных вопросов

"Там должно быть решение - не поднятие темы, а решение - вопроса окончательного обмена всех наших пленных. Второй вопрос - окончательное решение с четкими сроками разведения войск - Золотое, Петровское, а затем с четкими сроками, когда мы разводим войска вдоль всей территории. Если мы говорим о выборах на временно оккупированной территории, то должны быть четкие сроки вывода войск до выборов с временно оккупированных территорий", - отметил Зеленский.

По его словам, пока неизвестно, смогут ли стороны решить все эти вопросы во время одной встречи. Впрочем, важно будет, если эта встреча в "нормандском формате" в конце концов пройдет.

При этом он добавил, что считает недопустимым проведение встреч в "нормандском формате" раз в три года, когда в Украине идет война и каждый день гибнут люди.

Напомним, ранее УНН сообщал, что, по словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от саммита лидеров стран "нормандского формата", в котором обсуждается урегулирование на Донбассе, укрепление того прогресса, который был достигнут, для того, чтобы двигаться дальше, в частности, продолжение разведения сил и средств на определенных участках на Донбассе, упрощение жизни для жителей Донбасса, вопрос освобождения всех пленников Кремля.