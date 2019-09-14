Пристайко розповів, чого очікує Зеленський від саміту "нормандської четвірки"

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленського очікує від саміту лідерів країн "нормандського формату", у якому обговорюється врегулювання на Донбасі, зміцнення того прогресу, який був досягнутий, для того, щоб рухатися далі, зокрема, щодо продовження розведення сил і засобів на визначених ділянках на Донбасі, спрощення життя для жителів Донбасу, питання звільнення усіх бранців Кремля. Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко під час брифінгу на полях 16-ї щорічній зустрічі YES, передає УНН.