Пристайко розповів, чого очікує Зеленський від саміту "нормандської четвірки"

ukru
21 березня, 18:19 • 74311 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 132094 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 128352 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 190909 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 149331 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 175634 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 164490 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130134 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173308 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269066 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
56 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 64583 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 97089 перегляди
Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

21 березня, 16:36 • 31434 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 127868 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

21 березня, 18:32 • 92804 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 127868 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 190909 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 175634 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 164490 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 134353 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 74311 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 97089 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 64583 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123486 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114427 перегляди
Актуальне
Пристайко розповів, чого очікує Зеленський від саміту "нормандської четвірки"

Пристайко розповів, чого очікує Зеленський від саміту "нормандської четвірки"

Київ • УНН

 • 12498 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленського очікує від саміту лідерів країн "нормандського формату", у якому обговорюється врегулювання на Донбасі, зміцнення того прогресу, який був досягнутий, для того, щоб рухатися далі, зокрема, щодо продовження розведення сил і засобів на визначених ділянках на Донбасі, спрощення життя для жителів Донбасу, питання звільнення усіх бранців Кремля. Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко під час брифінгу на полях 16-ї щорічній зустрічі YES, передає УНН.

"Президент Зеленський хотів би мати остаточне вирішення питання на сході і закінчену війну. Це максимально те, чого ми очікували. Це ми вже шостий рік ведемо переговори, на яких ми очікуємо, що нарешті війна піде з нашої землі, ми зможемо розвиватися як кожна цивілізована нація, не будемо сплачувати кожен день і не читати зранку про те, що черговий снайпер вбив наших хлопців. Це те, що ми хотіли. Якщо бути реалістами, то ми розраховуємо, що цього разу той прогрес, який був досягнутий, ті пропозиції, які були зроблені президентом Зеленським, а це, в першу чергу, пропозиції нашим людям, які опинилися по ту сторону лінії дотику, цей прогрес буде зміцнений і ми зможемо рухатись далі", - вказав він.

Зі слів Пристайка, "щоб не бути голослівним, конкретно: ми завершуємо розведення у Станиці Луганській". Він додав, що наразі у цьому районі відновлюють міст. "Як тільки цей міст буде відновлений, по ньому піде пасажиропотік, ми зможемо рухатися у дві наступні ділянки", - зазначив він.

"Президент Зеленський не хоче три наступних, він просить, звертається з ідеєю до всіх - розвести вздовж всієї лінії, всі 400 чи скільки там кілометрів", - додав Пристайко.

Також він зауважив, що "ми готові відкривати більше можливостей для наших людей, соціально-економічні плати, спростити їм життя".

"Ми ще очікуємо - це звільнення всіх наших, хто залишився у в'язницях російських", - відзначив Пристайко.

Нагадаємо, Пристайко заявив, що для ВР буде складним завданням питання закону про особливості самоврядування на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,076.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,965.74