Пристайко розповів, чого очікує Зеленський від саміту "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленського очікує від саміту лідерів країн "нормандського формату", у якому обговорюється врегулювання на Донбасі, зміцнення того прогресу, який був досягнутий, для того, щоб рухатися далі, зокрема, щодо продовження розведення сил і засобів на визначених ділянках на Донбасі, спрощення життя для жителів Донбасу, питання звільнення усіх бранців Кремля. Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко під час брифінгу на полях 16-ї щорічній зустрічі YES, передає УНН.
"Президент Зеленський хотів би мати остаточне вирішення питання на сході і закінчену війну. Це максимально те, чого ми очікували. Це ми вже шостий рік ведемо переговори, на яких ми очікуємо, що нарешті війна піде з нашої землі, ми зможемо розвиватися як кожна цивілізована нація, не будемо сплачувати кожен день і не читати зранку про те, що черговий снайпер вбив наших хлопців. Це те, що ми хотіли. Якщо бути реалістами, то ми розраховуємо, що цього разу той прогрес, який був досягнутий, ті пропозиції, які були зроблені президентом Зеленським, а це, в першу чергу, пропозиції нашим людям, які опинилися по ту сторону лінії дотику, цей прогрес буде зміцнений і ми зможемо рухатись далі", - вказав він.
Зі слів Пристайка, "щоб не бути голослівним, конкретно: ми завершуємо розведення у Станиці Луганській". Він додав, що наразі у цьому районі відновлюють міст. "Як тільки цей міст буде відновлений, по ньому піде пасажиропотік, ми зможемо рухатися у дві наступні ділянки", - зазначив він.
"Президент Зеленський не хоче три наступних, він просить, звертається з ідеєю до всіх - розвести вздовж всієї лінії, всі 400 чи скільки там кілометрів", - додав Пристайко.
Також він зауважив, що "ми готові відкривати більше можливостей для наших людей, соціально-економічні плати, спростити їм життя".
"Ми ще очікуємо - це звільнення всіх наших, хто залишився у в'язницях російських", - відзначив Пристайко.
Нагадаємо, Пристайко заявив, що для ВР буде складним завданням питання закону про особливості самоврядування на Донбасі.